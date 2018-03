Η ζωή και ο θάνατος του Πολ Γουόκερ σε ένα ντοκιμαντέρ

Στο ντοκιμαντέρ «I Am Paul Walker» περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τους συναδέλφους του Πολ Γουόκερ, καθώς και τους φίλους που τον γνώριζαν καλύτερα, αναφέρουν οι παραγωγοί.

Μία εμπεριστατωμένη ερευνητική ματιά στη ζωή και το θάνατο του Πολ Γουόκερ, του πρωταγωνιστή των ταινιών «The Fast and the Furious» (Οι Μαχητές των Δρόμων), ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα αποτελεί το ντοκιμαντέρ, το οποίο ετοιμάζουν οι Paramount Network, Network Entertainment και ο παραγωγός Ντέρικ Μάρεϊ.



Στο ντοκιμαντέρ «I Am Paul Walker» περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τους συναδέλφους του Πολ Γουόκερ, καθώς και τους φίλους που τον γνώριζαν καλύτερα, αναφέρουν οι παραγωγοί.



Η ταινία θα διερευνά την καλλιτεχνική καριέρα του Γουόκερ και θα παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, το πάθος του ηθοποιού για τους ωκεανούς και τη θαλάσσια ζωή, όπως και τη δράση του για να ενισχύσει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Αϊτής μετά τον καταστροφικό σεισμό.



Τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με το Deadline, θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες και τα ονόματα των συντελεστών.



Ο Ντέρικ Μάρεϊ ήταν παραγωγός του ντοκιμαντέρ «I Am Heath Ledger» για τον Αυστραλό ηθοποιό, Χιθ Λέτζερ, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων.



Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «I Am Heath Ledger» θα σκηνοθετήσει και το «I Am Paul Walker».



Ο Πολ Γουόκερ πέθανε το 2013, όταν η Πόρσε την οποία οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα. Ήταν 40 ετών.



Η Network Entertainment του Μάρεϊ εκτός από το ντοκιμαντέρ για τον Λέτζερ έχει παρουσιάσει σε ντοκιμαντέρ τα πορτρέτα των Τζον Κένεντι, Μοχάμεντ Άλι και Μπρους Λι.



Η βιογραφική ταινία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ «I Am MLK Jr.» θα προβληθεί από το δίκτυο Paramount Network στις 2 Απριλίου.

