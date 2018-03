Πωλείται το θρυλικό κόκκινο τζάκετ του Τζέιμς Ντιν

Το θρυλικό κόκκινο τζάκετ που φορούσε ο Τζέιμς Ντιν στην ταινία «Rebel Without a Cause» («Επαναστάτης Χωρίς Αιτία») του 1955 πωλείται σε δημοπρασία με την τιμή του να κυμαίνεται από 400.000 έως 600.000 δολάρια.Το νάιλον μπουφάν τύπου bombe-style (το τζάκετ που φορούσαν οι αεροπόροι βομβαρδιστικών αεροπλάνων) «βγαίνει» στο σφυρί από τον οίκο δημοπρασιών Palm Beach Modern Auctions στη Φλόριντα το Σάββατο.Συλλεκτικά αντικείμενα που συνδέονται με τον καρδιοκατακτητή και σύμβολο της ανυπακοής και απογοήτευσης των εφήβων, είναι σπάνια, αφού πρωταγωνίστησε μόνο σε τρεις ταινίες.Ο Τζέιμς Ντιν πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1955, σε ηλικία μόλις 24 ετών.Ο Μάικλ Σκοτ από το Hobe Sound της Φλόριντα είναι ο κάτοχος του τζάκετ από τη δεκαετία του 1980. Ένας φίλος, ο θείος του οποίου το πήρε από τον Λέον Ρόμπερτς, υπεύθυνο της γκαρνταρόμπας των ανδρών στο τέλος των γυρισμάτων της ταινίας, του το άφησε κληρονομιά.Ο Σκοτ, ο οποίος φοιτούσε στο γυμνάσιο όταν η ταινία έκανε πρεμιέρα, είπε ότι ο ίδιος και οι φίλοι του ήταν φανατικοί θαυμαστές του ηθοποιού, σύμφωνα με το Page Six.«Μας αποκαλούσαν greasers (λόγω του ίδιου look μαλλιών με τον πρωταγωνιστή του Rebel Without Cause)» είπε. «Πέρασα τα ίδια βάσανα που βίωνε ο Ντιν στην ταινία» εξήγησε.Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν επίσης η Νάταλι Γουντ και ο Σαλ Μινέο ως προβληματικοί έφηβοι που έρχονται σε σύγκρουση με τους γονείς τους. Η ταινία προστέθηκε στο Εθνικό Κινηματογραφικό Μητρώο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου το 1990.Το αντιανεμικό που φορούσε ο Ντιν στην ταινία έχει κάψιμο από τσιγάρο στο αριστερό μανίκι και φέρει ετικέτα Bud Berma.Ο Σκοτ έλαβε μια επιστολή του 1962 από τον Λεόν Ρόμπερτς που πιστοποιεί ότι είναι το αυθεντικό μπουφάν, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα, καθώς δεν είναι σαφές πόσα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της γυρισμάτων.Ο Ρίκο Μπάκα, συνιδρυτής του οίκου Palm Beach Modern Auctions είπε στο AP ότι το μπουφάν έχει μεγάλη αξία, όπως ενδύματα που φόρεσαν άλλοι σταρ, οι οποίοι δεν είναι πλέον εν ζωή, οι Μέρλιν Μονρόε, Έλβις Πρέσλεϊ και Μάικλ Τζάκσον.Το φόρεμα που φορούσε η Μονρόε, όταν τραγούδησε το «Happy Birthday» στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον. Φ Κένεντι το 1962 πωλήθηκε σε δημοπρασία το 2016 έναντι 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα από τα κοστούμια του Πρίσλεϊ έφτασε τα 250.000 δολάρια πέρσι και το λευκό γάντι του Τζάκσον πωλήθηκε το 2009 έναντι 500.000 δολαρίων.«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα αντικείμενα και αναμένω να εκδηλωθεί το ίδιο ενδιαφέρον για αυτό το τζάκετ» δήλωσε.