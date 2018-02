Κλείνει το Ίδρυμα Κέβιν Σπέισι στο Ηνωμένο Βασίλειο

«Οι διαχειριστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία του Kevin Spacey Foundation στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον βιώσιμη και συνεπώς το Ίδρυμα κλείνει στις 28 Φεβρουαρίου 2018» αναφέρει η δήλωση. (Φωτογραφία: Reuters)

Το Ίδρυμα Κέβιν Σπέισι (Kevin Spacey Foundation), δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τους νέους στην τέχνη του θεάματος διακόπτει από σήμερα Τετάρτη, τη λειτουργία του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσαν οι διαχειριστές του οργανισμού.



Η δραστηριότητα του ιδρύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήδη έχει σταματήσει και η λειτουργία του ιστοτόπου του περιορίστηκε μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση εναντίον του ηθοποιού Κέβιν Σπέισι που διατυπώθηκαν το περασμένο φθινόπωρο. Στο site υπάρχουν μόνο δύο σελίδες, στη μία από τις οποίες αναγγέλλεται ότι το Ίδρυμα τερματίζει τη λειτουργία του την Τετάρτη.



«Οι διαχειριστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία του Kevin Spacey Foundation στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον βιώσιμη και συνεπώς το Ίδρυμα κλείνει στις 28 Φεβρουαρίου 2018» αναφέρει η δήλωση.



«Το διοικητικό συμβούλιο θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους συνεργάτες του, τους καλλιτέχνες και τους οργανισμούς για το μεγάλο έργο που έχει συντελεστεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα. Τα μέλη του ελπίζουν ότι τα αντικείμενα της φιλανθρωπίας θα προωθηθούν από άλλες οργανώσεις».



Ο Στίβεν Τζάκσον Γουίντερ, καθηγητής θεάτρου και επί σειρά ετών συνεργάτης του Αμερικανού, ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού, ο οποίος ήταν διευθυντής του Ιδρύματος Κέβιν Σπέισι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια. Πιστεύεται ότι είχε αποχωρήσει από το Kevin Spacey Foundation τον περασμένο Νοέμβριο και ότι τώρα έχει ρόλο συμβούλου σε διάφορα έργα, σύμφωνα με το Variety.



Το Ίδρυμα Κέβιν Σπέισι άρχισε να λειτουργεί επίσημα στη Βρετανία το 2008, κατά τη διάρκεια της θητείας του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού ως καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου «The Old Vic» του Λονδίνου από το 2004 έως το 2015.



Πρόκειται για φιλανθρωπικό ίδρυμα που υλοποιούσε δράσεις στις ΗΠΑ και στη Βρετανία. Η κατάσταση της δραστηριότητά του στις ΗΠΑ, όπου τα περιουσιακά στοιχεία του ανέρχονταν σε ένα εκατ. δολάρια στο τέλος του 2015, δεν είναι επαρκώς σαφής.



Το Ίδρυμα συνεργάστηκε με νέους ανθρώπους στον κινηματογράφο, το θέατρο και το χορό, προσφέροντας υποτροφίες και βραβεία, συμβουλευτική και εκπαιδευτικά προγράμματα σε αναδυόμενα ταλέντα.



Αλλά το μέλλον του Ιδρύματος σκίασαν σύννεφα, όταν ο ηθοποιός Άντονι Ραπ κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Κέβιν Σπέισι, όταν ήταν μόλις 14 ετών και ο Σπέισι ήταν 26 ετών.



Η Επιτροπή Ελέγχου φιλανθρωπικών οργανώσεων της Βρετανίας ζήτησε από τους διαχειριστές του Ιδρύματος να διαβεβαιώσουν ότι υπάρχουν εγγυήσεις για την προστασία των νέων που συμμετέχουν στα προγράμματα του Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο του Regent στο Λονδίνο, όπου διοργάνωσε εργαστήρια ο Σπέισι, και το Πανεπιστήμιο Pace στη Νέα Υόρκη, τα οποία έλαβαν δωρεές για να βοηθήσουν τους φοιτητές με υποτροφίες, δήλωσαν ότι η συνεργασία τους με το Ίδρυμα ήταν βραχυπρόθεσμη και είχε ολοκληρωθεί προτού διατυπωθούν οι κατηγορίες εναντίον του Σπέισι.



Ο ηθοποιός απομακρύνθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος τον περασμένο Νοέμβριο. Απολύθηκε από τη σειρά του Netflix «House of Cards» και αντικαταστάθηκε από τον Κρίστοφερ Πλάμερ στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «All the Money in the World».



Η Σκότλαντ Γιαρντ ερευνά διάφορες υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται ο Σπέισι.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ