O Σούφγιαν Στίβενς θα τραγουδήσει ζωντανά την βραδιά των Όσκαρ

O Sufjan Stevens, εκπρόσωπος της indie folk, indie rock σκηνής θα ερμηνεύσει το «Mystery of Love» από την ταινία «Call Me by Your Name» με το οποίο είναι υποψήφιος για το βραβείο.

Ο Αμερικανός συνθέτης, στιχουργός, μουσικός και τραγουδιστής Sufjan Stevens ένας από τους πέντε υποψήφιους για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού θα ανέβει στη σκηνή τη βραδιά της απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, στις 4 Μαρτίου.



O Sufjan Stevens, εκπρόσωπος της indie folk, indie rock σκηνής θα ερμηνεύσει το «Mystery of Love» από την ταινία «Call Me by Your Name» με το οποίο είναι υποψήφιος για το βραβείο.



«Αισθάνομαι ότι είμαι ο τελευταίος ανεξάρτητος μουσικός που υπάρχει» ανέφερε σε συνέντευξή του στο Vanity Fair όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες.



«Όταν ξεκίνησα ήμουν αφελής και φιλόδοξος. Έστελνα demos παντού, αλλά κανένας δεν ενδιαφερόταν. Τώρα ενδιαφέρονται» τόνισε.



Τα τελευταία 17 χρόνια ο Στίβενς δημιούργησε μία μεγάλη βάση θαυμαστών με τα εννέα του άλμπουμ και διάφορα singles και συνεργασίες που κυκλοφόρησαν από τη δική του εταιρεία Asthmatic Kitty.



Στη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι δεν παρακολούθησε ποτέ την απονομή των Όσκαρ. «Μάλλον θα πρέπει να νοικιάσω σμόκιν...» σημείωσε.



«Είμαι περήφανος για την ταινία και είναι μεγάλη μου τιμή που συνδέθηκα με έναν δεξιοτέχνη, οξυδερκή σκηνοθέτη» υπογράμμισε αναφερόμενος στον Λούκα Γκουαντανίνο.



Στην τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων θα τραγουδήσουν επίσης η Μέρι Τζ. Μπλάιτζ, που είναι υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για το «Mudbound», ο ηθοποιός Gael Garc



size="3" face="Courier New">ía Bernal, ο τραγουδοποιός Μιγκέλ και η τραγουδίστρια Ναταλία Λαφουρκάδε οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το υποψήφιο για Όσκαρ «Remember Me» που ακούγεται στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Coco».



Οι Common and Andra Day θα τραγουδήσουν το «Stand Up for Something» από την ταινία Marshall και η Keala Settle θα ερμηνεύει το «This Is Me» από τη ταινία «The Greatest Showman».



Η τελετή απονομής των Όσκαρ με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ θα μεταδοθεί ζωντανά από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ