Βαϊόλα Ντέιβις: Αν δεν υπάρχει όμοιά μου, πληρώστε με αυτό που αξίζω

«Έχω μια επαγγελματική καριέρα 30 χρόνων και βάλε. Έχω μια καριέρα που, πιθανόν, συγκρίνεται με αυτήν της Μέριλ Στριπ, της Τζούλιαν Μουρ, της Σιγκούρνεϊ Γουίβερ. Έκαναν την ίδια διαδρομή με μένα, κι ακόμη δεν είμαι διόλου κοντά τους: ούτε όσον αφορά τα χρήματα, ούτε όσον αφορά τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Διόλου κοντά τους».



Αυτά δήλωσε η Βαϊόλα Ντέιβις, σε συζήτηση που είχε με την πρώην αρχισυντάκτρια του Vanity Fair και ιδρύτρια του «Women of the World», Τίνα Μπράουν. Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter» η συζήτηση έγινε στο Neuehause Hollywood, στο πλαίσιο του Women in the World Los Angeles Salon 2018.



Η Ντέιβις είναι η πρώτη Αφροαμερικανή που τιμήθηκε με Primetime Emmy (για τον ρόλο της ως Αναλίζ Κίτινγκ στο «How to Get Away With Murder») και έχει στο ενεργητικό της δύο βραβεία Tony, ένα Όσκαρ και μία Χρυσή Σφαίρα.



Η Ντέιβις είπε στην Μπράουν ότι, όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές, η καριέρα της δεν είναι στο επίπεδο των συναδέλφων της: «Κι όμως, πρέπει να σηκώνω το τηλέφωνο κι ο κόσμος να λέει "είσαι μια μαύρη Μέριλ Στριπ και σ' αγαπάμε! Δεν υπάρχει όμοιά σου". Ωραία, αν δεν υπάρχει όμοιά μου, πληρώστε με αυτό που αξίζω».



Αναπόφευκτα, η κουβέντα των δύο γυναικών άγγιξε το θέμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης. «Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ο κόσμος μιλάει για πολυπολιτισμικότητα είναι επειδή το θέμα ήταν της μόδας, πέρυσι. Ήταν ένα hashtag. Η κοινωνική ενσωμάτωση πρέπει να ξεκινάει από τους επικεφαλής των κινηματογραφικών στούντιο που δίνουν το πράσινο φως για ταινίες» τόνισε η Βαϊόλα Ντέιβις.



«Δεν θα σε υπολογίσουν για έναν ρόλο που έχει γραφτεί για τη Σάντρα Μπούλοκ ή τη Ρις Γουίδερσπουν. Φοβάσαι ότι η ταινία δεν θα κάνει λεφτά, διεθνώς... Όλο αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν είσαι αφοσιωμένος στο να αλλάξουν τα πράγματα, ας σου κοστίσει λιγουλάκι» συνέχισε.



Και τι είχε να πει η Ντέιβις για ένα πιο ευρύ, για ένα πιο «ποικίλο» Χόλιγουντ; Πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης: «Αν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε (σ.σ. γι' αυτό); Ναι. Αν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν σ' αυτό το τραπέζι συζήτησης; Όχι» είπε. Και παίνεσε τη Shonda Rhimes του «How to Get Away With Murder» γιατί έγραψε ρόλους για έγχρωμες:



«Βλέπεις έγχρωμες να είναι επικεφαλής της εφόδου: εμένα, την Κέρι Ουάσινγκτον, την Τσάντρα Ουίλσον στο "Grey's Anatomy". Αυτό είναι που έκανε (η Shonda Rhimes)».



in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ