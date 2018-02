Πέθανε ο πανκ στυλίστας Τζούντι Μπλέιμ

Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο θρυλικός Βρετανός πανκ εικονοκλάστης, καλλιτεχνικός διευθυντής, στυλίστας και σχεδιαστής κοσμημάτων Τζούντι Μπλέιμ (Judy Blame).Οι punks από την Αγγλία έως τη Νέα Υόρκη δεν θυμούνται αν το τραγούδι «Judy Is a Punk» ήταν φόρος τιμής των Ramones στο Μπλέιμ ή αν απλά ο Μπλέιμ ήταν η έμπνευσή τους για το όνομα που επέλεξαν.Γεννημένος στο Λέδερχεντ το 1960 ο Μπλέιμ έφυγε από το σπίτι του σε ηλικία 17 ετών για το Μάντσεστερ, όπου έχτισε σχέσεις φιλίας με τον Πίτερ Σαβίλ, τα μέλη του πανκ ροκ συγκροτήματος Buzzcocks και την ακραία καλλιτέχνη Λάιντερ Στέρλινγκ.Αργότερα εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και έγινε κεντρική φιγούρα της club σκηνής της δεκαετία ς του 1980.Γνωστός για το καυστικό πνεύμα του και την avant-garde εμπνευσμένη από την punk αισθητική ο Μπλέιμ και οι Boy George, Leigh Bowery, Princess Julia και Ray Petri - μεταξύ άλλων, διαμόρφωσαν το πρόσωπο της εναλλακτικής μόδας στη νυχτερινή ζωή με μια ζωντάνια που ήταν σπάνια μέχρι τότε.Ο Μπλέιμ ήταν μέρος της κολεκτίβας Buffalo Boys με επικεφαλής τον σχεδιαστή - στυλίστα Ray Petri, που δημούργησε εικόνες μέσω των οποίων το στυλ υποκουλτούρας άρχισε να εισχωρεί στο mainstream μέσω ανεξάρτητων περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων των i-D και The Face.Συνεργάστηκε με μία μακρά λίστα σχεδιαστών, μουσικών και καλλιτεχνών, όπως οι Τζον Γκαλιάνο, Γκάρετ Πιουκ, Ρέι Καβακούμπο, Κιμ Τζόουνς, Μπιορκ και Νένε Τσέρι.Ήταν συνιδρυτής της μπουτίκ του East London «The House of Beauty and Culture».Δεν είχε εκπαιδευθεί με τον κλασσικό τρόπο, αλλά διακρίθηκε σε όλα τα στάδια του styling, στο ράψιμο στο χέρι, στη δημιουργία διακοσμητικών μικροαντικειμένων και στην αξιοποίηση αντικειμένων της καθημερινότητας όπως τα κουμπιά, τα σχοινιά και τις παραμάνες, που ήταν βασικό αξεσουάρ του από τα 17 του χρόνια έως τον θάνατό του.Μπορεί αρχικά να χρησιμοποίησε αυτά τα υλικά και να έφτιαχνε τα δικά του ρούχα, κοσμήματα και αξεσουάρ λόγω έλλειψης προϋπολογισμού, αλλά πολύ σύντομα η εξειδίκευση μετατράπηκε σε μια επιτυχημένη καριέρα, αναφέρει το περιοδικό W.Το 2016 παρουσίασε την πρώτο του σόλο έκθεση «Judy Blame: Never Again» στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης (ICA) στο Λονδίνο. Η έκθεση ήταν μια ανατρεπτική ματιά στο έργο του και τις αμέτρητες επιρροές του και έδειξε το άγριο ταλέντο του και τη συναρπαστική ζωή του.«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την είδηση θανάτου του Τζούντι Μπλέιμ. Ο κόσμος της μόδας έχασε μία μια δημιουργική ιδιοφυΐα και πολλοί στη βιομηχανία έχασαν έναν αγαπητό φίλο. Στη μόδα, την τέχνη και το σχεδιασμό συνεργάστηκε με μουσικούς θρύλους και τα φωτεινότερα αστέρια της μόδας. Ήταν ένας αληθινός πρωτοπόρος και απίστευτο κομμάτι της δημιουργικής κοινότητας του Λονδίνου» έγραψε στο Twitter η Caroline Rush, διευθύνουσα σύμβουλος του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας.