Το ολόγραμμα του Φρανκ Ζάπα σε παγκόσμια τουρνέ

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Φρανκ Ζάπα μπαρκάρει σε παγκόσμια τουρνέ. Όχι ο ίδιος. Στη σκηνή θα εμφανιστεί το ολόγραμμά του, δίπλα στους πρώην Mothers of Invention.



Χάρη στην Eyellusion - παραγωγούς της τουρνέ του ολογράμματος του Ronnie James Dio - το βασικό event θα είναι η τρίπρακτη ροκ όπερα του Ζάπα «Joe's Garage»: η ιστορία ενός νεαρού κιθαριστή που πλανεύτηκε από τη δόξα και τη φήμη, τις γκρούπις και όλα τα βίτσια που ακολουθούν. Το ολόγραμμα του Φρανκ Ζάπα θα υποδυθεί, στη ροκ όπερα, τον ρόλο του Μεγάλου Εξονυχιστικού Ελεγκτή.



«Ως φουτουριστής και λάτρης του ολογράμματος, ο Φρανκ έσπαγε άφοβα το ένα όριο μετά το άλλο ως καλλιτέχνης και, τιμώντας το ακαταμάχητο πνεύμα του, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε ξανά, 25 χρόνια μετά τον θάνατό του» τόνισε, σε ανακοίνωση, ο ένας από τους γιους του Ζάπα - και συνδιευθυντής του Zappa Family Trust -, o Αχμέτ Ζάπα. «Προχωράμε σε ανθρωπομορφισμό της μουσικής του Φρανκ και έτσι, οι εικόνες που ο ίδιος φιλοτέχνησε, οι κλασικοί συμβολισμοί των εξωφύλλων των άλμπουμ του και οι χαρακτήρες των τραγουδιών του θα μπορούν να έλθουν σ' επαφή και να παίξουν πάνω στη σκηνή» πρόσθεσε ο Αχμέτ.



Στο «The Bizarre World of Frank Zappa Hologram Tour» θα γίνει ευρεία χρήση κινηματογραφημένων στιγμιότυπων από το στούντιο στο οποίο ο Ζάπα έκανε, το 1974, πρόβες. Στούντιο, το οποίο ο Ζάπα είχε μετατρέψει σε μουσική σκηνή χωρίς ακροατήριο και όπου το ό,τι συνέβαινε παρακολουθούσαν χειριστές κάμερας, μόνον. Το υλικό αυτό δίνεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα καθώς είχε παραμείνει στο «θησαυροφυλάκιο» του Φρανκ Ζάπα για 44 ολόκληρα χρόνια.



«Ο πατέρας μου κι εγώ συζητούσαμε πολύ για την τεχνολογία 3D και την "ολογραφία", ήταν κάτι στο οποίο είχε ενεργοποιηθεί έντονα. Αφιέρωσε σε αυτό το θέμα μισό κεφάλαιο του βιβλίου του, "The Real Frank Zappa Book". Αυτό (η τουρνέ) είναι ένα γράμμα αγάπης κι ένα ταξίδι για να γιορτάσουμε την καλλιτεχνική ευφυΐα του Φρανκ Ζάπα. Σε προσωπικό επίπεδο, αισθάνομαι ότι ολοκληρώνω κάτι που άρχισε ο πατέρας μου πριν πολλά χρόνια» κατέληξε ο Αχμέτ.



Οι ημερομηνίες της τουρνέ θα ανακοινωθούν προσεχώς.

