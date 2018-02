Με το «Isle of dogs» ξεκινάει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου

To «Isle of Dogs» του Γουές Άντερσον σηκώνει αυλαία σήμερα Πέμπτη το 68ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Με την παγκόσμια πρεμιέρα του «Isle of Dogs» του Γουές Άντερσον σηκώνει αυλαία σήμερα Πέμπτη το 68ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου φέτος παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει μεγάλα ονόματα της διεθνούς κινηματογραφίας και νέα ταλέντα, με αιχμή του δόρατος τις 19 ταινίες του Διαγωνιστικού Τμήματος.



Δίπλα στη γερμανο-βρετανική παραγωγή του Γουές Άντερσον, τη Χρυσή Άρκτο θα διεκδικήσουν, μεταξύ άλλων, το γαλλικό ερωτικό δράμα μυστηρίου «Eva» του Μπενουά Ζακό με πρωταγωνιστές τους Ιζαμπέλ Ιπέρ και Γκασπάρ Ουλιέλ, η νέα ταινία του Γκας Βαν Σαντ με τίτλο «Don't Worry, He Won't Get Far on Foot» πάνω στη ζωή του καρτουνίστα Τζον Κάλαχαν και πρωταγωνιστές τους Χοακίν Φίνιξ, Τζόνα Χιλ και Ρούνεϊ Μάρα, το κωμικό γουέστερν των αδερφών Ζέλνερ, «Damsel» με τους Ρόμπερτ Πάτινσον και Μία Γουασικόφσκα, το «Dovlatov» του Ρώσου Αλεξέι Γκέρμαν Τζούνιορ, το «Twarz» της Πολωνής Μαλγκορζάτα Σουμόφσκα που αφηγείται την ιστορία ενός άντρα ο οποίος ύστερα από πλαστική επέμβαση στο πρόσωπο αντιμετωπίζει προβλήματα ταυτότητας και το «Figlia Mia» της Ιταλίδας Λάουρα Μπισπούρι, η οποία παρακολουθεί την αντιπαράθεση δύο γυναικών (Άλμπα Ρορβάχερ και Βαλέρια Γκολίνο) γύρω από την κηδεμονία ενός μικρού κοριτσιού.



Το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης διεκδικούν ακόμη ο Φιλιππινέζος Λαβ Ντίαζ, ο οποίος συμμετέχει στο Διαγωνιστικό με ένα τετράωρο αντι-μιούζικαλ, το «Season of the Devil», η Αντίνα Πιντίλιε από τη Ρουμανία και ο Μαρτσέλο Μαρτινέσι από την Παραγουάη με τις πρώτες μεγάλου μήκους ταινίες τους, «Touch me Not» και «The Heiresses» αντίστοιχα, ο Έρικ Πόουπ από τη Νορβηγία με το «U - July 22» που μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη την δολοφονική επίθεση του Άντερς Μπρέιβικ στο νησί Ουτόγια του Όσλο το 2011, καθώς και τρεις γερμανικές παραγωγές και συμπαραγωγές: το αγωνιώδες δράμα του Κρίστιαν Πέτζολντ «Transit», το «In the Aisles» του Τόμας Στούμπερ και το «My Brother's Name is Robert and He is an Idiot» του Φίλιπ Γκρόνινγκ.



Στο τμήμα του Πανοράματος θα συναντήσουμε και την πρώτη ελληνική παρουσία στη φετινή Μπερλινάλε, την Ευαγγελία Κρανιώτη και το ντοκιμαντέρ της «Obscuro Barroco» που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα. Η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα του βραβευμένου και πολυταξιδεμένου «Exotica, Erotica, Etc.» επιστρέφει στο Βερολίνο με ένα νέο ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει στοιχεία μυθοπλασίας και έχει θέμα τη μεταμόρφωση σε μία πόλη των άκρων, το Ρίο ντε Τζανέιρο. Παράλληλα, στο «Forum Expanded» του Φεστιβάλ θα προβληθεί το «The Invisible Hands» της Μαρίνας Γιώτη (που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Αθήνα, στα πλαίσια της Documenta 14), με το ομώνυμο αιγυπτιακό συγκρότημα να συνοδεύει με συναυλία την προβολή. Η ταινία εκτυλίσσεται στο διάστημα μεταξύ δύο κρίσιμων εκλογών που σφράγισαν την περίοδο μετά την «Αραβική Άνοιξη» στην Αίγυπτο, αντιπαραβάλλοντας την ιλαροτραγωδία της πολιτικής με την καλλιτεχνική δημιουργία σε μια ταραγμένη περιοχή της περιφέρειας.



Στις υπόλοιπες επιλογές του φετινού Πανοράματος συναντάμε, μεταξύ άλλων, το γερμανικό ντοκιμαντέρ «Zentralflughafen THF» του Καρίμ Αϊνούζ που παρακολουθεί την καθημερινότητα των προσφύγων, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στο βερολινέζικο αεροδρόμιο, το «Profile» του Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ, μία αμερικανική παραγωγή με ηρωίδα μία δημοσιογράφο που διεισδύει για ρεπορτάζ στον ISIS, το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Yocho» του Κιγιόσι Κουροσάουα και το «That Summer», το νέο του ντοκιμαντέρ του Σουηδού Γκόραν Ούγκο Όλσον με θέμα την καλλιτεχνική κοινότητα στα Χάμπτονς τη δεκαετία του '70.



Εκτός διαγωνιστικού, στο Βερολίνο θα βρεθεί ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και το γυρισμένο εξολοκλήρου με iPhone μυστηριώδες θρίλερ του «Unsane», με πρωταγωνίστρια την Κλερ Φόι η οποία υποδύεται μια τρόφιμο ψυχιατρικής κλινικής που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι απ' όλα αυτά, τα οποία βιώνει, είναι αληθινό. Ο σκηνοθέτης που σύστησε τον ανεξάρτητο, αμερικάνικο κινηματογράφο της δεκαετίας του '90 κερδίζοντας το 1989 τον Χρυσό Φοίνικα με το «Σεξ, Ψέματα, και Βιντεοταινίες», υποστηρίζει πως το μέλλον του κινηματογράφου είναι στο χέρι μας. Ενώ σχετικά με το «Unsane» δήλωσε πως «όποιος δει την ταινία και δεν γνωρίζει το παρασκήνιο της παραγωγής, δεν θα καταλάβει πως γυρίστηκε με ένα τηλέφωνο».



Στις ειδικές προβολές του Φεστιβάλ, θα προβληθεί το «The Bookshop» της Ισπανίδας Ιζαμπέλ Κοϊξέ που σάρωσε τα φετινά βραβεία Γκόγια με τους Έμιλι Μόρτιμερ, Μπιλ Νάι, Πατρίσια Κλάρκσον, ενώ την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Βερολίνο θα κάνει και η βιογραφία των τελευταίων χρόνων του Όσκαρ Ουάιλντ με τίτλο «The Happy Prince» σε σενάριο και σκηνοθεσία Ρούπερτ Έβερετ. Εκτός από τον ίδιο πρωταγωνιστούν επίσης οι: Κόλιν Φερθ, Κόλιν Μόργκαν, Έμιλι Γουάτσον, Τομ Γουίλκινσον και Μπεατρίς Νταλ.



Το 68ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα διαρκέσει έως τις 25 Φεβρουαρίου.

in.gr