Ντοκιμαντέρ για το θρυλικό σκαθάρι Τζορτζ Χάρισον

Ένα από τα θρυλικά σκαθάρια του ροκ εν ρολ, ο Τζορτζ Χάρισον, σε λίγες ημέρες -αν ζούσε- θα έκλεινε τα 75α του γενέθλια. Με αυτήν την αφορμή, πάνω από 75 αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες, πρόκειται να προβάλλουν στις 20 Φεβρουαρίου το «Κοντσέρτο για τον Τζορτζ», ένα ξεχωριστό μουσικό ντοκιμαντέρ.Η συναυλία «Concert for George» δόθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 2002, έναν χρόνο μετά το θάνατο του θρυλικού κιθαρίστα των Beatles στο Royal Albert Hall και οργανώθηκε από την χήρα του, η Ολίβια Χάρισον και τον για πάρα πολλά χρόνια φίλο του, ο Έρικ Κλάπτον.Στην ξεχωριστή αυτή συναυλία που δόθηκε τότε προς τιμήν του Χάρισον, εμφανίστηκαν οι Κλάπτον, Τζο Μπράουν, ο Πολ Μακάρτνεϊ, οι Μόντι Πάιθον, ο Τομ Πέτι, ο Μπίλι Πρέστον, ο Ραβί Σανκάρ και η κόρη του, Ανούσκα, ο Ρίνγκο Σταρ και άλλοι.Σύμφωνα με τα Νέα το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ Λέλαντ, στου οποίου τις περγαμηνές συγκαταλέγεται το «Band of Brothers» και το βίντεο «Handle With Care» των Travelling Wilburys (περιλαμβάνει το «While My Guitar Gently Weeps» με Κλάπτον στην κιθάρα, Μακάρτνεϊ στο πιάνο και Ρίνγκο Σταρ στα ντραμς, το «Taxman» από τον Τομ Πέτι και τους Heartbrakers και «The Inner Light» από Lynne και Ανούσκα Σανκάρ).Το «Concert for George» από την κυκλοφορία του μέχρι σήμερα έχει γίνει οκτώ φορές πλατινένιος, ενώ το 2004, κέρδισε βραβείο Grammy για το καλύτερο μεγάλης διάρκειας μουσικό βίντεο. Παράλληλα, με την έναρξη των προβολών του ντοκιμαντέρ, η Concord Music θα δώσει στην αγορά το άλμπουμ για πρώτη φορά σε βινύλιο.Λεπτομέρειες για τη διεθνή διανομή της ταινίας θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.