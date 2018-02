Ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο μόνο για το Μίκη

Χώρες από όπου ακούν το web Mikis radio.

Όλο το έργο του Μίκη Θεοδωράκη προβάλλεται εδώ και δύο μήνες από το διαδικτυακό ραδιόφωνο Mikisradio ( http://mikisradio.gr ). Εικοσιτέσσερις ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα όλο το υλικό του μεγάλου μας συνθέτη προβάλλεται με αναλυτική αναφορά σε όλους τους συντελεστές.Το καινούργιο ραδιόφωνο έχει στόχοι να κάνει γνωστό το τεράστιο έργο του Μίκη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ακροατές για πρώτη φορά, έρχονται σε επαφή με αυτό το θησαυρό και είναι πολύ σημαντικό ότι τα κομμάτια παρουσιάζονται με εκφωνήσεις ώστε να γίνονται γνωστοί όλοι οι συντελεστές, ποιητές, τραγουδιστές, ηθοποιοί, ορχήστρες, χρονολογία δημιουργίας ή ηχογράφησης.Ένα κυριολεκτικά κολοσσιαίο έργο που λίγοι το γνωρίζουν στην ολοκληρωμένη του μορφή και περιλαμβάνει: α)Κύκλους τραγουδιών β)Μουσική για θέατρο γ)Μουσική για Αρχαίο Δράμα δ)Μουσική για κινηματογράφο ε)Ορατόρια στ)Συμφωνικά έργα Μουσική Δωματίου, ζ)Μπαλέτα η) Όπερες θ)Ραψωδίες, Εκκλησιαστική μουσική.Εκτός από τις μουσικές δημιουργίες οι ακροατές μπορούν να παρακολουθήσουν και θεματικές εκπομπές βασισμένες σε βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Μίκη Θεοδωράκη και το έργο του, σε συνεντεύξεις που έχει δώσει και σε μαρτυρίες συνεργατών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Συνεργάτες του ραδιοφώνου είναι ο Γιώργος Λογοθέτης, δημοσιογράφος συγγραφέας και ο Θανάσης Γιώγλου παραγωγός ραδιοφώνου και συνεργάτης του ogdoo.grΗ ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μέσα σε λίγους μήνες οι επισκέψεις ακροατών στο αρχικό Blog μετάδοσης του από Ελλάδα και εξωτερικό ξεπέρασαν τις 800.000 που αποτελεί ρεκόρ για διαδικτυακό ραδιόφωνο ενώ οι ακροατές προέρχονται από 45 και πλέον χώρες.Από 10- 12- 2017 έως 1-2-2018Greece, United States, Germany, United Kingdom, Chile, Cyprus, Sweden, Canada, Netherlands, Romania, France, Australia, Belgium, Italy, Unknown, United Arab Emirates, Ireland, Austria, Denmark, Switzerland, South Africa, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Portugal, Norway, Luxembourg, Congo, The Democratic Republic Of The, Albania, Russian Federation, Egypt, Uruguay, Brazil, Spain, Taiwan, Province Of China, Japan, Turkey, Montenegro, Malta, Peru, Saudi Arabia , Israel, Mexico, Croatia, Viet Nam, JordanΗ προσπάθεια του Mikis Radio και η απήχηση του, εξέπληξε ευχάριστα τον ίδιο τον δημιουργό, που από την πρώτη στιγμή στηρίζει και βοηθάει για την καλύτερη απόδοση των στοιχείων. Οι συντελεστές καλούν όλους όσους έχουν να καταθέσουν κάποια άγνωστα στοιχεία και ντοκουμέντα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες από επαφές με τον Μίκη Θεοδωράκη και το έργο του, να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα μας.