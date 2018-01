Και η Μέριλ Στριπ στο Big Little Lies 2

Στον δεύτερο κύκλο της σειράς η Μέριλ Στριπ θα υποδυθεί τη Μέρι Λούιζ Ράιτ, μητέρα του Πέρι Ράιτ. (Φωτογραφία: Reuters)





Η Μέριλ Στριπ προστέθηκε στο cast της τηλεοπτικής σειράς «Big Little Lies 2» στο HBO, σύμφωνα με το Variety.



Στον δεύτερο κύκλο της σειράς η Μέριλ Στριπ θα υποδυθεί τη Μέρι Λούιζ Ράιτ, μητέρα του Πέρι Ράιτ (Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ). Ανησυχώντας για την ευημερία των εγγονιών της μετά τον θάνατο του γιου της Πέρι, η Μέρι Λούιζ φτάνει στο Μοντερέι αναζητώντας απαντήσεις.



Η είδηση έγινε γνωστή αμέσως μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Μέριλ Στριπ για Όσκαρ Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Με την υποψηφιότητα, η Μέριλ Στριπ κατέρριψε το δικό της ρεκόρ υποψηφιοτήτων για Όσκαρ, που είναι πλέον 21. Ήταν επίσης υποψήφια για τους ρόλους της στις ταινίες «Ο Ελαφοκυνηγός», «Κράμερ εναντίον Κράμερ», «Η εξαφάνιση της Κάρεν Σίλκγουντ» και «Ο διάβολος φοράει Prada». Έχει κερδίσει τρία Όσκαρ σε όλη την καριέρα της.



Πηγές ανέφεραν στο Variety ότι η Στριπ θα αμείβεται με περίπου 800.000 δολάρια για κάθε επεισόδιο.



Το HBO ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η σειρά «Big Little Lies» θα επιστρέψει για μια δεύτερη σεζόν, με το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών συντελεστών του πρώτου κύκλου.



Η Νικόλ Κίντμαν και η Ριζ Γουίδερσπουν θα πρωταγωνιστούν και θα είναι εκτελεστικές παραγωγοί.



Ο πρώτος κύκλος της σειράς βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Λίαν Μορίαρτι. Ο δεύτερος κύκλος θα βασιστεί εν μέρει σε μια νέα ιστορία της Μορίαρτι.



Η συγγραφέας από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας έχει γράψει έξι μυθιστορήματα που έγιναν διεθνή best sellers και έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.



Ο Ντέιβιντ Ε. Κέλεϊ σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός στην πρώτη σεζόν θα επιστρέψει στους ίδιους ρόλους. Η Άντρια Άρνολντ θα σκηνοθετήσει και τα επτά επεισόδια.



Ο Ζαν Μαρκ Βαλέ, ο οποίος σκηνοθέτησε όλον τον πρώτο κύκλο, θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τους Κέλεϊ, και Περ Σάαρι μέσω της Blossom Films, τη Γουίδερσπουν μέσω της Hello Sunshine, τους Μπρούνα Παπαντρέα, Νέιθαν Ρος Γκρεγκ Φίνμπεργκ και την Άρνολντ.



Το «Big Little Lies» έκανε πρεμιέρα στο HBO στις αρχές του 2017 και κέρδισε οκτώ βραβεία Primetime Emmy στην 69η ετήσια τελετή τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, μεταξύ άλλων καλύτερης μίνι σειράς ή τηλεοπτικής ταινίας. Βραβεία ερμηνειών απέσπασαν η Νικόλ Κίντμαν, Λόρα Ντερν και Σκάρσγκαρντ.



To «Big Little Lies» της Λίαν Μοριάρτι με τον ελληνικό τίτλο «Μυστικά και Ψέματα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr