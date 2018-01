Όσκαρ 2018: Περισσότερο «πολιτικά ορθές» οι υποψηφιότητες

Nεοεμφανιζόμενοι στο Χόλιγουντ και βετεράνοι καταγράφουν ρεκόρ σε διάφορες κατηγορίες, μεταξύ άλλων πρωτότυπου σεναρίου και διεύθυνσης φωτογραφίας. (Φωτογραφία: Reuters)





Μόλις δύο εβδομάδες μετά την κριτική της Νάταλι Πόρτμαν για την έλλειψη γυναικείας εκπροσώπησης στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών απάντησε με υποψηφιότητες που έχουν έντονο το στοιχείο της διαφορετικότητας.



Τόσο νεοεμφανιζόμενοι στο Χόλιγουντ όσο και βετεράνοι καταγράφουν ρεκόρ σε διάφορες κατηγορίες, μεταξύ άλλων πρωτότυπου σεναρίου και διεύθυνσης φωτογραφίας, αναφέρεται σε άρθρο – ανάλυση της εφημερίδας «Washington Post».



Με την ταινία μυστηρίου/θρίλερ «Get Out» o Τζόρνταν Πιλ, είναι ο πέμπτος μαύρος σκηνοθέτης που είναι υποψήφιος για Όσκαρ. Ακολουθεί τους Τζον Σίνγκλετον («Boyz N The Hood»), Λι Ντάνιελς («Precious»- «Μονάκριβη»), Στιβ ΜακΚουίν («12 Years a Slave»-12 Χρόνια Σκλάβος) και Μπάρι Τζένκινς («Moonlight»). Ο Πιλ είναι επίσης ο τέταρτος μαύρος σεναριογράφος που είναι υποψήφιος για καλύτερο πρωτότυπο σενάριο και ο πρώτος τα τελευταία 25 χρόνια.



Η ταινία «Get Out» είναι υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και ο Ντάνιελ Καλούγια είναι ένας από τους πέντε ηθοποιούς που διαγωνίζονται για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.



Η Γκρέτα Γκέργουικ είναι η πρώτη γυναίκα υποψήφια για Όσκαρ Σκηνοθεσίας μετά από οκτώ συνεχόμενα έτη απουσίας γυναικών δημιουργών από τις υποψηφιότητες. Η Ακαδημία όριζε όλο αυτό το διάστημα υποψήφιους για καλύτερη σκηνοθεσία μόνον άντρες. Είναι η πέμπτη γυναίκα που διακρίνεται σε αυτήν την κατηγορία. Οι άλλες τέσσερις είναι η Λίνα Βερτμίλερ («Seven Beauties»), η Τζέιν Κάμπιον («The Piano»), η Σόφια Κόπολα («Lost in Translation»-Χαμένοι στη Μετάφραση) και η Κάθριν Μπίγκελοου («The Hurt Locker»), η οποία κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας το 2010 και έγινε η πρώτη γυναίκα που το κατάφερε.



Η ταινία «Lady Bird» χάρισε επίσης στη Γκέργουικ μια υποψηφιότητα για το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο και είναι μία από τις εννέα υποψήφιες για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.



Ο Kumail Nanjiani, υποψήφιος για το «The Big Sick», το σενάριο του οποίου συνέγραψε μαζί με τη σύζυγό του Emily V. Gordon, είναι ο πέμπτος Ασιάτης συγγραφέας που διακρίνεται στην κατηγορία πρωτότυπου σεναρίου.



Οι τέσσερις προκάτοχοί του είναι οι Hanif Kureishi για το («My Beautiful Laundrette»-Ωραίο μου Πλυντήριο), M. Night Shyamalan για την ταινία («The Sixth Sense»-Η Έκτη Αίσθηση), Iris Yamashita για το («Letters from Iwo Jima»-Γράμματα από το Ίβο Τζίμα) και Ronnie del Carmen για το («Inside Out»- Τα μυαλά που κουβαλάς)



Η Ρέιτσελ Μόρισον με την ταινία «Mudbound» είναι η πρώτη γυναίκα που διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας στην 90ετή ιστορία της Ακαδημίας. Η Μόρισον, η οποία εργάστηκε επίσης για την πολυαναμενόμενη ταινία «Black Panther» αναδείχθηκε καλύτερη διευθύντρια φωτογραφίας από τους Κριτικούς Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.



Η σκηνοθέτης της ταινίας «Mudbound» Ντι Ρις αν και δεν είναι υποψήφια σε αυτή την κατηγορία, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα τα τελευταία 45 χρόνια - και η δεύτερη στην ιστορία των βραβείων που είναι υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου. Η πρώτη ήταν η ταινία («Lady Sings the Blues»- Η κυρία τραγουδά τα μπλουζ) της συγγραφέως Suzanne de Passe, η οποία μοιράστηκε την υποψηφιότητα του 1973 με τους συγγραφείς Κρις Κλαρκ και Τέρενς ΜακΚλόι.



Μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του Κέβιν Σπέισι, ο Κρίστοφερ Πλάμερ υποδύθηκε τον Τζ. Πολ Γκετί στην ταινία «All the Money in the World» και γύρισε τις σκηνές εντός 10 ημερών. Η ερμηνεία του, του χάρισε υποψηφιότητα για Β’ Ανδρικό Ρόλο και τώρα πλέον είναι ο 88 ετών ηθοποιός είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος για βραβείο.



Η ηθοποιός της ταινίας («Titanic»-Τιτανικός) Γκλόρια Στιούαρτ ήταν 87 ετών, όταν ορίστηκε υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, το 1998.



Ο Κρίστοφερ Πλάμεν ήταν υποψήφιος άλλες δύο φορές, για την ταινία («The Last Station»- Ο Τελευταίος Σταθμός) το 2010 και για την ταινία («Beginners»-Οι Πρωτάρηδες) το 2012, η οποία του χάρισε Όσκαρ σε ηλικία 82 ετών.



Δεν είναι ασυνήθιστο να βρίσκεται το όνομα της Μέριλ Στριπ δίπλα στις λέξεις «Βραβείο Όσκαρ», αλλά η βετεράνος ηθοποιός του Χόλιγουντ κατέγραψε το δικό της ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες. Ο ρόλος της εκδότριας Κάθριν Γκράχαμ στην ταινία «The Post» της χάρισε την 21η υποψηφιότητα και έρχεται 40 χρόνια μετά την πρώτη της, την οποία έλαβε για το («The Deer Hunter»- Ο Ελαφοκυνηγός). Η Στριπ έχει κερδίσει τρία Όσκαρ για τις ταινίας («Kramer vs. Kramer»-Κράμερ εναντίον Κράμερ), («Sophie’s Choice»-Η Εκλογή της Σόφι) και («The Iron Lady»-Η Σιδηρά Κυρία).





ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr