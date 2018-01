Πέθανε ο ηγέτης των The Fall, Μαρκ Σμιθ [Βίντεο]

Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο frontman των The Fall, Μαρκ Σμιθ. (Φωτογραφία: EPA pictures)





Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο frontman των The Fall, Μαρκ Σμιθ. Όπως ανακοίνωσε η μάνατζερ του συγκροτήματος ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του.



Οι The Fall κυκλοφόρησαν συνολικά 31 άλμπουμ και ο Μαρκ Σμθι δύο σόλο δουλειές. Κατά τη διάρκεια της πορείας του με τους The Fall, ο η ψυχή του συγκροτήματος συνεργάστηκε με δεκάδες μουσικούς με αποτέλεσμα ο ίδιος να είναι αυτός που κρατούσε τη μπάντα ζωντανή.



Το συγκρότημα είχε ακυρώσει την περιοδεία του στις ΗΠΑ το 2017 και όπως είχε ανακοινωθεί ο Σμιθ αντιμετώπιζε προβλήματα με το αναπνευστικό του σύστημα. Στην τελευταία τους συναυλία στην Βρετανία εμφανίστηκε με αναπηρικό καροτσάκι.







«Η μέρα που φοβόμουν ήρθε. Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μαρκ Σμιθ. Έφυγε από την ζωή σήμερα το πρωί στο σπίτι του.», ανέφερε η μάνατζερ.



Με μία καριέρα περίπου σαράντα ετών οι βρετανοί αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό του χώρου, ενώ είχαν μεγάλο ρεύμα και στην Ελλάδα, όπου είχαν πραγματοποιήσει σπουδαίες συναυλίες.





