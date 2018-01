Όσκαρ 2018: Όλες οι υποψηφιότητες των φετινών βραβείων

Φαβορί στην κούρσα των Όσκαρ οι ταινίες «Το σχήμα του νερού» και «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μισούρι» (Φωτογραφία: Reuters)





Η ταινία «Το σχήμα του νερού» του Μεξικανού σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο συγκεντρώνει 13 υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Ακολουθούν η «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν (οκτώ υποψηφιότητες) και το «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» του Μάρτιν ΜακΝτόνα.



Η τελετή της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα φετινά βραβεία Όσκαρ, με τα οποία θα κορυφωθεί η σεζόν των βραβείων στο Χόλιγουντ, άρχισε σήμερα, Τρίτη, με παρουσιαστές τους ηθοποιούς Τίφανι Χάντις και Άντι Σέρκις.



Τα φαβορί όπως μπορεί να καταλάβει κανείς από τις υποψηφιότητες θεωρούνται οι ταινίες «Το σχήμα του νερού», «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μισούρι», όπως και η «Δουνκέρνη».



Η τελετή απονομής των επετειακών 90ών βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με παρουσιαστή για δεύτερη συνεχή χρονιά τον Αμερικανό Τζίμι Κίμελ, μια εβδομάδα αργότερα από τη συνηθισμένη ημερομηνία, ώστε να μη συμπέσει η τελετή με τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αναλυτικά όλες οι φετινές υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Σκηνοθεσία

Christopher Nolan – Dunkirk

Jordan Peele – Get Out

Greta Gerwig – Lady Bird Paul

Thomas Anderson – Phantom Thread

Guillermo del Toro – The Shape of Water



Α' Ανδρικός Ρόλος

Timothee Chalamet – Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis – Phantom Thread

Daniel Kaluuya – Get Out

Gary Oldman – Darkest Hour

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.



Α' Γυναικείος Ρόλος

Sally Hawkins – The Shape of Water

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – The Post



Β' Ανδρικός Ρόλος

Willem Dafoe – The Florida Project

Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins – The Shape of Water

Christopher Plummer – All the Money in the World

Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Β' Γυναικείος Ρόλος

Allison Janney – I, Tonya

Mary J. Blige – Mudbound

Lesley Manville – Phantom Thread

Laurie Metcalf – Lady Bird

Octavia Spencer – The Shape of Water



Ξενόγλωσση Ταινία

A Fantastic Woman

The Insult

Loveless

On Body and Soul

Τhe Square



Διασκευασμένο Σενάριο

Call me by your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly's Game

Mudbound



Πρωτότυπο Σενάριο

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Μουσική

Dunkirk

The Shape of Water

Phantom Thread

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Κοστούμια

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul



Μεϊκάπ-Κομμώσεις

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder



Ήχος

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi



Μιξάζ

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi



Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water



Οπτικά Εφέ

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy 2

Kong: Scull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes



Μοντάζ

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Φωτογραφία

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water



Ταινία Μικρού Μήκους

DeKalb Elementary

The 11 o' clock

My Nephew Emmett T

he Silent Child All of Us



Animation Μικρού Μήκους

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

