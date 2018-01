Η Κίρα Νάιτλι κατά της κουλτούρας βιασμών στο σύγχρονο κινηματογράφο

Η Κίρα Νάιτλι





Η Κίρα Νάιτλι προτιμά ταινίες εποχής από δράματα στη σύγχρονη εποχή, στα οποία «οι γυναικείοι χαρακτήρες, σχεδόν πάντα, πέφτουν θύματα βιασμού».



«Πάντα εύρισκα κάτι κακόγουστο στον τρόπο με τον οποίον απεικονίζονται οι γυναίκες (σε ταινίες με σύγχρονη ιστορία), ενώ πάντα εύρισκα συναρπαστικούς τους χαρακτήρες σε ταινίες εποχής» δήλωσε η Νάιτλι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί «τα τελευταία λίγα χρόνια».



«Ξαφνικά, μου στέλνουν σενάρια με σύγχρονες γυναίκες οι οποίες δεν βιάζονται στις πέντε πρώτες σελίδες και που δεν βρίσκονται εκεί απλώς και μόνο για να είναι μια όλο αγάπη φίλη ή σύζυγος» συνέχισε.



Στηρίζει την καμπάνια #MeToo και επισημαίνει ότι το πρόβλημα υπερβαίνει τα όρια της βιομηχανίας του κινηματογράφου: «Καθόμουν με φιλενάδες που δεν ήταν στη βιομηχανία του θεάματος, και δεν υπήρχε ούτε μία που να μην είχε υπάρξει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κάποια στιγμή. Ποτέ, στο παρελθόν, δεν είχαμε κάνει τέτοια κουβέντα».



Η ίδια ποτέ δεν παρενοχλήθηκε σεξουαλικά πάνω στο πλατό, αλλά είχε αυτήν την εμπειρία αλλού. «Στην προσωπική μου ζωή, έχω πάει σε μπαρ, μπορώ να μετρήσω τέσσερις φορές που με παρενόχλησαν, αν και με ήπιο τρόπο... Δεν είναι μόνον οι ηθοποιοί. Είναι οι δασκάλες. Είναι οι δικηγόροι. Δεν μιλάω για βιασμό, μιλάω για ανθρώπους που τους χούφτωσαν σε παμπ, που κάποιοι τους οποίους δεν γνώριζαν τους χάιδεψαν τα στήθη, που κάποιος έχωσε το χέρι του κάτω απ' τη φούστα τους» είπε.



Διευκρίνισε επίσης ότι, παρά το ότι εργάστηκε σε δύο ταινίες της Weinstein Company ("Being Again", "The invitation Game"), οι εμπειρίες της με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν ήταν μόνον «πολύ καλές» και «επαγγελματικές». «Στα σίγουρα, ποτέ δεν μου ζήτησε μασάζ ή κάτι παρόμοιο» τόνισε.





ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr