Φάροου: Ο Γούντι Άλεν προσπάθησε να με βιάσει στα 7 μου [Βίντεο]

Σοκάρουν πλέον οι αποκαλύψεις κατά του Γούντι Αλεν καθώς για πρώτη φορά επί τηλεοράσεως η κόρη του γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού τον καταγγέλλει για απόπειρα βιασμού.

Συγκεκριμένα, η Ντίλαν Φάροου μιλώντας στο κανάλι CBS, στην εκπομπή «CBS This Morning» επανέλαβε τις κατηγορίες που είχε εκτοξεύσει και στο παρελθόν: Ότι δηλαδή δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον θετό της πατέρα και μάλιστα σε ηλικία 7 ετών!

«Είμαι αξιόπιστη, λέω την αλήθεια, πιστεύω πως είναι σημαντικό οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε θύμα και κάθε καταγγελία μετράνε. Αρκούν για να αλλάξουν τα πράγματα», είπε ο Ντίλαν Φάροου στην δημοσιογράφο Gayle King.

Η Ντίλαν Φάροου, 32 ετών, είναι ηθοποιός και είχε ήδη ανεβάσει άρθρο για το θέμα, στους Los Angeles Times, τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Γιατί ο Χάρβεϊ Γουάινστιν και άλλες διασημότητες καταδικάστηκαν και εκδιώχτηκαν από το Χόλιγουντ, ενώ ο Αλεν υπογράφει συμβόλαιο πολλών εκατομυρίων δολαρίων με την Amazon;», έγραψε.

Στη μάχη της εναντίον του Γούντι Αλεν, ο οποίος εγκατέλειψε την μητέρα της Μία Φάροου και παντρεύτηκε μια από τις υιοθετημένες αδελφές της, η Ντίλαν έχει την στήριξη του αδελφού της Ρονάν Φάροου. Ο Ρονάν είναι διάσημος δικηγόρος και εκείνος προσκόμισε τα ενοχοποιητικά στοιχεία, πρώτος, εναντίον του Χάρβεϊ Γουάινστιν. Εγραφε, μάλιστα, στο Hollywood Reporter, στις 10 Ιανουαρίου 2018: «Η οικογενειακή μου ιστορία με έκανε κάποιον που γνωρίζει σίγουρα τι σημαίνει κατάχρηση εξουσίας, από τα μικρά μου χρόνια».

Η Ντίλαν Φάροου ευχαρίστησε όσους την στηρίζουν στον λογαριασμό της στοTwitter :

«Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να με στηρίζετε εναντίον του Γούντι Αλεν σε αυτή την βιομηχανία (...) Σε όλους εσάς που το κάνατε, και μεταδώσατε τη φωνή μου, το μικρό κοριτσάκι των 7 ετών που υπάρχει μέσα μου, λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

I know that standing with me against Woody Allen is not easy in this industry. I know that I am asking for courage and even sacrifice. But if #TIMESUP truly stands with all victims, as it says it does, then that sacrifice is necessary to help convert this moment to a movement. /1

— Dylan Farrow (@realdylanfarrow) January 10, 2018