Η Όπρα φιλοξένησε εκπροσώπους του Time's up [Βίντεο]

Η Όπρα Γουίνφρεϊ φιλοξένησε στο CBS «Sunday Morning» ένα πάνελ με μερικές από τις πιο ισχυρές γυναίκες στο Χόλιγουντ για να συζητήσει για το κίνημα Time's Up και το τι θα ακολουθήσει.



Στη συζήτηση με την Όπρα Γουίνφρεϊ συμμετείχαν οι ηθοποιοί Αμέρικα Φερέρα, η Νάταλι Πόρτμαν, η Τρέισι Έλι Ρος, η Ρις Γουίδερσπουν, η πρόεδρος της Lucasfilm, Κάθλιν Κένεντι, η παραγωγός και σεναριογράφος, Σόντα Ράιμς και η δικηγόρος, Νίνα Σο.







Το Time’s Up κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης δημιουργήθηκε ως απάντηση στο σκάνδαλο με τον μεγαλοπαραγωγό των κινηματογραφικών εταιρειών Miramax και The Weinstein Company ,Χάρβεϊ Γουάινστιν και την επίδραση της κίνησης #MeToo.



Η ομάδα γυναικών που πρωτοστατεί στο Time’s Up και συνομίλησε με την Όπρα Γουίφρεϊ έχει συγκεντρώσει 16 εκατομμύρια δολάρια για ένα Ταμείο Νομικής Υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης σε όλους τους χώρους εργασίας.



«Πρέπει να διατηρήσουμε την ορμή αυτής της συζήτησης γιατί εκείνα (τα θύματα) δεν μπορούν. Δεν είναι μόνο αυτό που κάνουμε με μια ομάδα, όπως το Time's Up, αλλά είναι το περιεχόμενο που δημιουργούμε, οι συζητήσεις που διεξάγουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το έργο γιατί έχουμε τους προβολείς της δημοσιότητας» εξήγησε η Κένεντι.



Συζήτησαν επίσης για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, όχι μόνο όσον αφορά τα θύματα, αλλά και τους δράστες της σεξουαλικής παρενόχλησης. Υπάρχει περιθώριο για συμφιλίωση; Κάποιες από τις γυναίκες της ομάδας πιστεύουν ότι υπάρχει.



«Νομίζω ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο για συμφιλίωση. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους και να πούμε την αλήθεια και να τους ακούσουμε συμπονετικά και ουσιαστικά και να ζητήσουν συγγνώμη με ειλικρίνεια» δήλωσε η Γουίδερσπουν.



«Ξέρετε, έχουμε δημόσιες φωνές, έχουμε πόρους», ανέφερε η ηθοποιός σε άλλο σημείο. «Αλλά οι γυναίκες που είναι εργάτριες δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν κάποιες φορές βγαίνοντας μπροστά. Αλλά εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, μου δίνει δύναμη να ελπίζω ότι μπορώ να βοηθήσω άλλες γυναίκες».



«Είμαστε άνθρωποι, είμαστε όλοι άνθρωποι» ανέφερε η Νάταλι Πόρτμαν. «Και νομίζω ότι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των ανθρώπων ως συνανθρώπων και όχι επειδή έχετε μια κόρη που σέβεστε ως γυναίκα. Δεν είναι επειδή έχετε γυναίκα ή αδελφή. Είναι επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι, ανεξάρτητα αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες. Αξίζουμε τον ίδιο σεβασμό» υπογράμμισε.

