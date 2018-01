Για ξυλοδαρμό κατήγγειλε η Σοφία Παυλίδου τον Μάνο Παπαγιάννη

Ο Μάνος Παπαγιάννης και η Σοφία Παυλίδου





Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε η ηθοποιός Σοφία Παυλίδου από τον συνάδελφό της Μάνο Παπαγιάννης, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια. Η ηθοποιός κάνει λόγο για ένα απίστευτο περιστατικό μέσα στο θέατρο που την οδήγησε στο νοσοκομείο αλλά και σε μήνυση κατά του Παπαγιάννη.



Μετά το τέλος της παράστασης της περασμένης Πέμπτης και ενώ στη σκηνή η Παυλίδου είχε ξεχάσει μια ατάκα ο Παπαγιάννης της ζήτησε το λόγο που τον άφησε εκτεθειμένο και οι δύο τους λογομάχησαν για λίγα λεπτά.



Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ηθοποιού αλλά και τη μαρτυρία του Σωτήρη Καλυβάτση που έτρεξε να κατευνάσει τα πνεύματα ο Παπαγιάννης μπήκε στο καμαρίνι την έβρισε με χυδαίες εκφράσεις και την χτύπησε. Ο Καλυβάτζης ήταν αυτός που έτρεξε να απομακρύνει τον ηθοποιό και έτσι δεν συνεχίστηκε το θέμα.



Από το περιστατικό η Παυλίδου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκαν οι κακώσεις που είχε υποστεί και στη συνέχεια έκανε μήνυση στον ηθοποιό ο οποίος όμως δεν συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.



Η Σοφία Παυλίδου έκανε και μια στο Facebook για το περιστατικό. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια εικόνα στην οποία γράφει: «This person has zero tolerance for violence against women», ενώ την ίδια εικόνα ανέβασε και ο πρώην σύζυγος της Χρήστος Φερεντίνος.







Το εντυπωσιακό είναι ότι στην παράσταση την Παυλίδου αντικαθιστά αυτές τις μέρες η σύζυγος του Παπαγιάννη, Αγγελική Δαλιάνη. Το ζευγάρι, αποχωρώντας από την παράσταση το βράδυ της Κυριακής δεν θέλησε να μιλήσει στους δημοσιογράφους για το περιστατικό.

in.gr