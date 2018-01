«Τα σκαλιά προς την επιτυχία» του Τζάστιν Μπίπερ

(Φωτογραφία: EPA pictures)





Ο Καναδός σούπερ σταρ της ποπ, Τζάστιν Μπίμπερ θα τιμηθεί στην πατρίδα του, την πόλη Στράτφορντ του Οντάριο στον Καναδά με έκθεση αφιερωμένη στην πορεία του προς το καλλιτεχνικό στερέωμα.



Την έκθεση με τίτλο «Steps to stardom» (Τα σκαλιά προς την επιτυχία) συνθέτουν αναμνηστικά και αντικείμενα από τα πρώτα χρόνια του Τζάστιν Μπίμπερ που ως μουσικός του δρόμου έπαιζε μουσική στα σκαλιά έξω από το θέατρο Avon της πόλης έως σήμερα που απολαμβάνει τη φήμη του παγκόσμιου σούπερ σταρ.



Παλιά T-shirts, φανέλες και τζάκετς χόκεϊ, αθλητικά παπούτσια και μικρόφωνα, βραβεία Grammy, Emmy και Teen Choice, μουσικά όργανα, προσωπικές επιστολές, μεταξύ των οποίων και μία από την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμπα, φωτογραφίες και ο πλατινένιος δίσκος για το LP My World, με το οποίο έκανε ντεμπούτο παρουσιάζονται στην έκθεση στο Perth Museum του Στάτφορντ.



Σε συνεργασία με τον Τζάστιν Μπίμπερ και την οικογένειά του οι επιμελητές της έκθεσης αφηγούνται την ιστορία του Καναδού σταρ από την αρχή, από τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ταλέντων Stratford Star, στη συνέχεια τον έρανο που διοργανώθηκε στην πόλη για να αγοράσει ντραμς, τις μέρες που έπαιζε ντραμς έξω από το θέατρο της πόλης και την άνοδό του στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα.



Η έκθεση είναι το πνευματικό τέκνο του διευθυντή του Μουσείου, Τζον Κάστνερ, ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα «The Toronto Star» ότι η ιδέα γεννήθηκε όταν συζητούσε με έναν μουσικό της πόλης, ο οποίος είχε χάσει μια φωτογραφία υπογεγραμμένη από τους Μπομπ Ντίλαν, Ντέιβιντ Κρόσμπι και Τζιμι Χέντριξ. «Άρχισα να σκέφτομαι τον Τζάστιν Μπίμπερ και ότι θα μπορούσαμε να φυλάξουμε στο Μουσείο αντικείμενά του» ανέφερε.



Για την έκθεση οι επιμελητές του μουσείου συνεργάστηκαν με τη γιαγιά και τον παππού του Μπίμπερ, Ντάιαν και Μπρους Ντέιλ οι οποίοι επέτρεψαν την πρόσβαση σε ένα εκτενές αρχείο αντικειμένων από την παιδική ηλικία και την καριέρα του ερμηνευτή που κατόρθωσε, σε ηλικία μόλις 16 ετών, να κατακτήσει τον κόσμο, να αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία και να αποκτήσει μία στρατιά πιστών θαυμαστών, τους "Beliebers".



«Τα σκαλιά του θεάτρου Avon ήταν ίσως το σημείο καμπής στη ζωή του, αλλά πολλοί άνθρωποι εδώ γύρω, ήξεραν ότι ήταν ταλαντούχος χρόνια πριν από αυτό» τόνισε ο διευθυντής του Μουσείου.



Οι θαυμαστές του ποπ σταρ που επισκέπτονται το Στάτφορντ έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε 25 σημεία ενδιαφέροντος που συνδέονται με τον Τζάστιν Μπίμπερ και είναι συγκεντρωμένα σε χάρτη της τοπικής τουριστικής αρχής.



Η μητέρα του τραγουδιστή, Πάτι Μαλέτ τον μεγάλωσε στο Στάτφορντ με τη βοήθεια των γονιών της.



Όταν η Πάτι Μαλέτ ανάρτησε στο YouTube βίντεο του γιου της που τραγουδούσε σε ένα τοπικό διαγωνισμό ταλέντων, ο μάνατζερ Σκούτερ Μπράουν τον εντόπισε στην πατρίδα του και ο τραγουδιστής υπέγραψε συμβόλαιο μαζί του και με τη δισκογραφική εταιρεία που είχε με τον Usher –ξεκινώντας τη μετεωρική άνοδό του.



Η έκθεση "Steps to Stardom" θα εγκαινιαστεί στις 18 Φεβρουαρίου του 2018.





