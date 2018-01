Πέθανε ο κιθαρίστας των Motorhead Έντι Κλαρκ

Ο θρυλικός κιθαρίστας Έντι «Φαστ» Κλαρκ





Ο θρυλικός κιθαρίστας Έντι «Φαστ» Κλαρκ, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το βρετανικό χέβι μέταλ συγκρότημα Motorhead στα τέλη της δεκαετίας του 1970, απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών, όπως ανακοινώθηκε στην επίσημη σελίδα του γκρουπ στο Facebook.



Ο Κλαρκ άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, πάσχοντας από πνευμονία.



Το συγκρότημα ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1975 και κυκλοφόρησε περισσότερους από 20 δίσκους. Τα δύο ιδρυτικά μέλη του, ο φρόντμαν Ίαν «Λέμι» Κίλμιστερ και ο ντράμερ Φιλ Τέιλορ πέθαναν το 2015.



Ο Κλαρκ είχε παίξει στις μεγαλύτερες επιτυχίες των Motorhead, όπως στα άλμπουμ Ace of Spades και No Sleep til Hammersmith.



Εγκατέλειψε το συγκρότημα το 1982, στο αποκορύφωμα της επιτυχίας του, για να σχηματίσει το συγκρότημα Fastway. Καθώς είχε ξεκινήσει την καριέρα του από την μπλουζ, αργότερα επέστρεψε σε αυτό το είδος και το 2014 κυκλοφόρησε τον τελευταίο δίσκο του, το Make My Day, Back to Blues.

















ΑΠΕ/Reuters, in.gr