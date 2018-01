Η google τιμά τον Άλαν Πάτον

Ο Πάτον γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1903, στο Πιτερμάριτσμπεργκ της βρετανικής αποικίας του Νατάλ





Στον Άλαν Πάτον, τον συγγραφέα και αγωνιστή που πάλεψε για τις φυλετικές διακρίσεις στη Νότια Αφρική είναι αφιερωμένο στο google doodle της Πέμπτη.



Τιμώντας την 115η επέτειο από τη γέννηση του η μηχανή αναζήτησης φιλοξενεί μια εικόνα με τον ίδιο σε ένα τρένο να κοιτάζει την Αφρική από το παράθυρο και να εμπνέεται για το «Cry, the Beloved Country» που έγραψε το 1948.



Ο Πάτον γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1903, στο Πιτερμάριτσμπεργκ της βρετανικής αποικίας του Νατάλ (νυν επαρχία Κβαζούλου - Νατάλ) από πατέρα δημόσιο υπάλληλο. Σπούδασε παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο του Νατάλ και εργάστηκε αρχικά ως δάσκαλος και στην συνέχεια ως διευθυντικό στέλεχος σε αναμορφωτήριο για νεαρούς ιθαγενείς Αφρικανούς, όπου διακρίθηκε για τις προοδευτικές του παρεμβάσεις.



Το 1948, εξέδωσε το μυθιστόρημα « Cry, the Beloved Country» («Κλάψε, αγαπημένη πατρίδα», ο ελληνικός τίτλος από τις εκδόσεις Λιβάνη) και ακολούθησε το 1953 το μυθιστόρημα « Too Late the Phalarope» («Ήρθε αργά ο φαλαρόποδας»). Και τα δυο αυτά μυθιστορήματα, που τον ανέδειξαν ως έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Νοτίου Αφρικής με διεθνή απήχηση, διακρίνονται για την ισορροπία, την οικονομία και τον ρυθμό του πεζού λόγου.



Ο Πάτον ανέπτυξε πολιτική δράση κατά των φυλετικών διακρίσεων μέσα από τις τάξεις του Φιλελευθέρου Κόμματος, του οποίου διατέλεσε αρχικά αντιπρόεδρος και στην συνέχεια πρόεδρος μέχρι την διάλυσή του το 1968 από την ρατσιστική κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, επειδή δεχόταν ως μέλη του όχι μόνο λευκούς αλλά και ιθαγενείς μαύρους Αφρικανούς. Εξ αιτίας της πολιτικής του δράσης του αφαιρέθηκε το διαβατήριο από το 1960 έως το 1970.



Τα άρθρα και οι ομιλίες του κυκλοφόρησαν σε δύο τόμους το 1968 και το 1975. Το 1973 δημοσιεύτηκε το τρίτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Ah, But Your Land Is Beautiful» («Ω, είναι όμως όμορφος ο τόπος σου»).



Ο Άλαν Πάτον πέθανε στις 12 Απριλίου 1988 στο Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής, σε ηλικία 85 ετών. Είχε νυμφευτεί δύο φορές και από το πρώτο του γάμο απέκτησε δύο παιδιά.

in.gr