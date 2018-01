Ο Μάικλ Ντάγκλας απορρίπτει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

(Φωτογραφία: Reuters)





Ο διάσημος ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας έσπευσε να απορρίψει— πριν καν δημοσιοποιηθούν— τις κατηγορίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά πριν από 32 χρόνια, ενώ και ο επίσης διάσημος συνάδελφός του Τζέιμς Φράνκο αρνήθηκε όσα του καταλογίζουν σε μια άλλη υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης.



Στον απόηχο της υπόθεσης του παραγωγού Χάρβεϊ Ουένστιν και για μία ακόμη εβδομάδα, οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ για σεξουαλικές επιθέσεις δεν έχουν τέλος. Στο επίκεντρο κατηγοριών ο Μάικλ Ντάγκλας

Μετά την τελετή των Χρυσών Σφαιρών στο Χόλιγουντ, ο Μάικλ Ντάγκλας ηλικίας 73 ετών βρέθηκε με τη σειρά του στο επίκεντρο κατηγοριών.



Μόνο που στην περίπτωσή του επέλεξε να μιλήσει πριν από την καταγγέλλουσα, στο περιοδικό Deadline στο πλαίσιο μιας «προληπτικής πρωτοβουλίας».



Αυτή η γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν το αποκάλυψε, ο Ντάγκλας «επιβεβαίωσε ότι αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά της», εξήγησε ο βετεράνος πρωταγωνιστής σε αυτή τη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο χθες το βράδυ.



«Δεν γνωρίζω καν από πού να αρχίσω. Πρόκειται για το απόλυτο ψέμα, μια επινόηση, δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε όλο αυτό». «Δεν κρύβω κανέναν σκελετό στη ντουλάπα»

«Είναι εξαιρετικά οδυνηρό» συνέχισε ο βραβευθείς με δύο Όσκαρ ηθοποιός. «Δεν κρύβω κανένα σκελετό στη ντουλάπα και κανείς δεν μπορεί να κάνει αποκαλύψεις ή να πει το ίδιο πράγμα. Δυσκολεύτηκα να κατανοήσω γιατί, έπειτα από 32 χρόνια, αυτό βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας».



Ο ηθοποιός εξήγησε ότι αποφάσισε να μιλήσει στο Deadline, όταν πληροφορήθηκε ότι σύντομα θα δημοσιοποιούνταν κατηγορίες για την υπόθεση αυτή.



Από την πλευρά του, ο ηθοποιός Τζέιμς Φράνκο από την Κυριακή βρίσκεται στο στόχαστρο κατηγοριών ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς, που είδαν το φως της δημοσιότητας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως από μια ηθοποιό, την Άλι Σίντι.



Λίγο αφότου ο 39χρονος Φράνκο κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού στις Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία του στην ταινία "The Disaster Artist", η 55χρονη Άλι Σίντι έγραψε στο Twitter ότι δεν κατανοεί γιατί ο ηθοποιός- ο οποίος στην τελετή απονομής φόρεσε στο πέτο του μια καρφίτσα αλληλεγγύης προς την οργάνωση Time's Up που προασπίζεται τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης στον χώρο της εργασίας, προσκλήθηκε στην εκδήλωση.



«Ο Τζέιμς Φράνκο μόλις κέρδισε. Σας παρακαλώ μην με ρωτάτε για ποιο λόγο αποσύρθηκα από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης» έγραψε επίσης, ενώ τα μηνύματά της αργότερα διαγράφθηκαν.



«Δεν γνωρίζω καθόλου τι ακριβώς έκανα στην Άλι Σίντι» με την οποία είχαν συνεργαστεί στο θέατρο, ήταν η αντίδραση του Τζέιμς Φράνκο στην εκπομπή "The Late Show with Stephen Colbert" χθες Τρίτη. «Νιώθω το μεγαλύτερο σεβασμό για εκείνη. Δεν γνωρίζω καθόλου γιατί είναι τόσο οργισμένη, έσβησε τα tweet, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να μιλήσω για εκείνη».



«Εάν έχω κάνει κάτι κακό, θα το διορθώσω»

Ο Τζέιμς Φράνκο απέρριψε όλες τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του πρόσφατα, μεταξύ αυτών μιας άλλης ηθοποιού, της Βάιολετ Πάλεϊ.



«Όσα άκουσα, τα οποία γράφθηκαν στο Twitter, δεν είναι ακριβή, όμως υποστηρίζω πάντα τους ανθρώπους που σπάνε τη σιωπή τους και μπορούν να έχουν πλέον φωνή διότι κανείς δεν τους άκουγε εδώ και πολύ καιρό, επομένως δεν θέλω να τους κάνω να σιωπήσουν» υπογράμμισε μιλώντας στον Στίβεν Κόλμπερτ. Κατόπιν υποσχέθηκε:



«Εάν έχω κάνει κάτι κακό, θα το διορθώσω».



Μια συνέντευξη τύπου που είχε προγραμματιστεί για σήμερα από τους New York Times με τον Τζέιμς Φράνκο και τον αδελφό του Ντέιβ για την προβολή της νέας τους ταινίας στους κινηματογράφους ματαιώθηκε.

ΑΠΕ/Reuters/Γαλλικό, in.gr