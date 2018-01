Tι έκανε την Πόρτμαν να ανοίξει λογαριασμό στο Ιnstagram

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν (Φωτογραφία: Reuters)





Η Νάταλι Πόρτμαν έχει εκφράσει επανειλημμένως την άρνηση της να συμμετάσχει στα social media ωστόσο η απόφασή της αυτή πρόσφατα άλλαξε.



Η ηθοποιός δημιούργησε ένα λογαριασμό στο Instagram για την προώθηση του κινήματος Time’s Up, μιας πρωτοβουλίας 300 γυναικών του Χόλιγουντ για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Η Νάταλι Πόρτμαν μοιράστηκε μια δήλωση της οργάνωσης ως την πρώτη φωτογραφία στο νέο της λογαριασμό.



Το πρόγραμμα «Time's up» (Τέλος χρόνου) θα διαθέτει ταμείο που θα προορίζεται για τη χρηματοδότηση της νομικής υποστήριξης γυναικών και ανδρών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Η οργάνωση έχει ήδη εξασφαλίσει τα 13 από τα 15 εκατομμύρια δολάρια που έχει θέσει ως στόχο.



Το Time’s Up εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη Δευτέρα στους New York Times, με εκατοντάδες ηθοποιούς, γυναίκες διευθυντές, συγγραφείς, παραγωγούς και σκηνοθέτες. Οι Ρις Γουίδερσπουν, Εύα Λονγκόρια, Μπλέικ Λάιβλι, Έμμα Στόουν και η πρώην επικεφαλής του προσωπικού της Μισέλ Ομπάμα, Τίνα Τσεν είναι μερικά από τα μέλη.



Στους στόχους της οργάνωσης περιλαμβάνεται η θέσπιση νόμων για την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που «ανέχονται την επίμονη παρενόχληση» και τη δημιουργία ενός Ταμείου προς όφελος γυναικών που δεν έχουν πολλά προνόμια και δε διαθέτουν την κατάλληλη υποστήριξη ή εκπροσώπηση ενάντια στην κακή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Το ταμείο έχει συγκεντρώσει ήδη 14 από τα 15 εκατομμύρια δολάρια που είχε θέσει ως στόχο.









in.gr