Οι Gilbert & George θα φέρουν τα πάνω κάτω στο Νιάρχος [Βίντεο]

Το εμβληματικό δίδυμο της σύγχρονης τέχνης, Gilbert & George, θα βρεθεί σε μία αντισυμβατική ανοιχτή συζήτηση στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, στις 19.30, με συντονιστή το συγγραφέα Michael Bracewell.



O Gilbert Proesch και ο George Passmore συναντήθηκαν ως φοιτητές στο Saint Martin’s School of Arts το 1967. Από τότε, και για πλέον 40 χρόνια, ως ζωντανά γλυπτά, δημιουργούν μια σκληρή, ιδιότυπη, ποιητική και συγκινησιακά φορτισμένη πρωτόγονη Αντι-Τέχνη, στην οποία η τάξη και η τρέλα βρίσκονται σε διαρκή ένταση μεταξύ τους.









Τα έργα τους προβοκάρουν και θίγουν θέματα όπως η βία, ο ρατσισμός, οι διακρίσεις κατά των μειονοτήτων, ο αλκοολισμός και η σεξουαλικότητα, ενώ δεν διστάζουν να ερευνήσουν τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης, χρησιμοποιώντας ακόμη και λέξεις και εικόνες που θεωρούνται προκλητικές. Η αρμονική σχέση των δύο καλλιτεχνών σε κάθε τους εμφάνιση και η αμεσότητα του λόγου τους διαμορφώνουν μια τέχνη προσεγγίσιμη από όλους. Ωστόσο, αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης και επιχειρούν να εκθέτουν τον θεατή στη διαφορετικότητα, δοκιμάζοντας τις αντιδράσεις του.



Βάση τους αποτελεί το Λονδίνο, τα έργα τους, όμως, συμπεριλαμβάνονται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο (Σικάγο, Μπιλμπάο, Δουβλίνο, Κωνσταντινούπολη, Στοκχόλμη, Νέα Υόρκη, Κολονία, Λος Άντζελες, Σίδνεϋ, Άμστερνταμ, Λονδίνο κ.α.).



Ο βρετανός συγγραφέας Michael Bracewell έχει εκδώσει μεταξύ άλλων τα βιβλία: The Rise of David Bowie 1972-1973 (μαζί με τους Mick Rock και Barney Hoskyns) και Bridget Riley: Paintings and Related Work. Το 1997 συνάντησε για πρώτη φορά τους Gilbert & George και έκτοτε αφιέρωσε πολλά κείμενά του στην τέχνη τους, ενώ τον Νοέμβριο του 2017 κυκλοφόρησε το βιβλίο του "What is Gilbert & George?"



Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία.