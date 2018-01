Πέθανε ο Κύπριος ποιητής Θεοκλής Κουγιάλης

Ο Θεοκλής Κουγιάλης υπήρξε μία από τις γνησιότερες φωνές της λογοτεχνίας της Κύπρου.





Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών, ο σημαντικός Κύπριος ποιητής Θεοκλής Κουγιάλης. Ο Θεοκλής Κουγιάλης υπήρξε μία από τις γνησιότερες φωνές της λογοτεχνίας της Κύπρου και το έργο του είχε μια ευρεία απήχηση, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και ευρύτερα στον ελλαδικό χώρο.



Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δράσης του συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τα περιοδικά «Κυπριακά Χρονικά» και «Πνευματική Κύπρος». Διετέλεσε, επίσης, μέλος και πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου και του Λογοτεχνικού Σωματείου PEN Κύπρου και υπηρέτησε την εκπαίδευση της Κύπρου από διάφορες θέσεις, μέχρι και τη θέση του διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.



Οι ποιητικές του συλλογές «Μυστικά Φορτία» και «Μυθολόγιον» τιμήθηκαν με Κρατικό Βραβείο Ποίησης του υπουργείου Παιδείας. Έχει επίσης τιμηθεί με το Βραβείο Γ.Φ. Πιερίδη της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στον ναό Αγίου Νικολάου Έγκωμης. Ο Θεοκλής Κουγιάλης γεννήθηκε στη Δευτερά της Λευκωσίας το 1936. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και το Διδασκαλικό Κολέγιο. Συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ, από όπου πήρε τους τίτλους Bachelor of Arts και Master of Science στα παιδαγωγικά. Μετεκπαιδεύτηκε στο Institute of Education του πανεπιστημίου του Λονδίνου.



Στο στερέωμα της σύγχρονης κυπριακής ποίησης πρωτοεμφανίστηκε το 1959 με την έκδοση του πρώτου ποιητικού του βιβλίου «Μολυβιές στο Περιθώριο», που τον καθιερώνει ως έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους νέους ποιητές της γενιάς του '60. Από την πρώτη του κιόλας συλλογή, με μέντορες τον Καβάφη, τον Μάνο Κράλη, τον Παντελή Μηχανικό, τον Ελύτη, τον Σεφέρη, τον Έλιοτ και τον Έζρα Πάουντ, υιοθετεί και αφομοιώνει τον τρόπο γραφής της μοντέρνας ποίησης. Με ύφος νευρώδες και αυθεντική χρήση του ελεύθερου στίχου ο Θεοκλής Κουγιάλης πραγματεύεται, το μεγάλο θέμα του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959, αλλά και μερικά από τα θεμελιακά υπαρξιακά θέματα όπως η ελευθερία, η αντιπαράθεση του καλού και του κακού, ο έρωτας και η προδοσία που βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης στους κύκλους της ρηξικέλευθης διανόησης της δεκαετίας του '60. Πέραν από την σημαντική λογοτεχνική παραγωγή, υπηρέτησε τα κυπριακά γράμματα ως ανθολόγος συγκεντρωτικών τόμων και έργων αναφοράς για τη λογοτεχνία της Κύπρου.



Το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη. «Ο θάνατος του λογοτέχνη Θεοκλή Κουγιάλη αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον πνευματικό κόσμο της Κύπρου. Ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Καδής, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.



Συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος ποιητή εκφράζει και η Ένωση Λογοτεχνών, η οποία σε προσεχή συνεδρία του Διοικητικού της Συμβουλίου θα καθορίσει τους τρόπους με τους οποίους θα αποδώσει την αρμόζουσα τιμή στο εκλεκτό μέλος της. Ο Κουγιάλης, μαζί με μια ομάδα λογοτεχνών, πρωτοστάτησε στη σύσταση και θεμελίωση της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ), το 1978. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης κατά την περίοδο 1986-1991 και τιμήθηκε για την προσφορά του με τον τίτλο του επίτιμου μέλους και με το Βραβείο Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη (2012), την ύψιστη τιμητική διάκριση που απονέμεται από την ΕΛΚ, για τη συνολική προσφορά του στην κυπριακή λογοτεχνία.



Σύμφωνα με την ΕΛΚ, ο Θεοκλής Κουγιάλης, καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο σημαντικούς ποιητές μας, για τη συχνά αλληγορική και παραβολική γραφή του, την ειρωνική και σατιρική, μέσω του μύθου και της ιστορίας, πραγμάτευση πολιτικών, κοινωνικών, φιλοσοφικών και υπαρξιακών θεμάτων. Παρόμοια είναι η θεματική και το ύφος στο θεατρικό του έργο «Η πολυκατοικία» και στο μυθιστόρημά του «Η φωνή εντός». Ως πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, και παράλληλα ως παιδαγωγός, έδωσε έμφαση στην εισαγωγή της διδασκαλίας της κυπριακής λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και πέτυχε, μαζί με τους συνεργάτες του, σημαντικά αποτελέσματα σε αυτό τον τομέα.