Πρόσωπα και πολιτιστικά γεγονότα που σημάδεψαν το 2017

Παρά την κρίση, οικονομική και πολιτιστική, το 2017 ήταν πλούσιο σε γεγονότα για τα πολιτιστικά πράγματα της χώρας. Κορυφαία στιγμή η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παράλληλα, έλληνες καλλιτέχνες αναδείχθηκαν διεθνώς, ενώ κορυφαίοι ξένοι καλλιτέχνες χάρισαν μοναδικές στιγμές στο ελληνικό κοινό. Ένα κοινό, το οποίο όλο και περισσότερο αγκαλιάζει τα πολιτιστικά γεγονότα στη χώρα, αλλά στρέφει το βλέμμα του και στο εξωτερικό, ανοίγοντας τους ορίζοντές του και αναζητώντας ερεθίσματα.Με πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι σήμερα και υποψηφιότητα για το RIBAInternationalPrize, από το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανικών Αρχιτεκτόνων η λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς. 3.500 δωρεάν εκδηλώσεις, χιλιάδες ώρες παιχνιδιού, χιλιάδες ώρες τρεξίματος, φωτογραφίες, φιλιά, αγκαλιές.Οι αριθμοί για το δημιούργημα του αρχιτέκτονα Piano είναι πάντα εντυπωσιακοί αλλά το πιο σημαντικό είναι το ΚΠΙΣΝ μπήκε στη ζωή μας όχι σαν αξιοθέατο αλλά σαν κομμάτι της καθημερινότητας μας. Έγινε μέρος της γειτονιάς, αγαπημένο σημείο συνάντησης όλων των ηλικιών, μεγάλος καταπράσινος παιχνιδότοπος για τα παιδιά και ιδανικό αναγνωστήριο με θέα για τους φοιτητές. Και όταν τα φώτα ανάβουν και το Κέντρο βάζει τα καλά του η βόλτα δίπλα στο κανάλι μέχρι το κτήριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής είναι ονειρεμένη.Το 2017 θα μπορούσε να είναι η χρονιά του Γιώργου Πέτρου. Αλλά και το 2016, και το 2015. Τα τελευταία χρόνια ο διάσημος συνθέτης κερδίζει το διεθνές κοινό με τις ερμηνείες του στην όπερα αλλά και το μουσικό θέατρο και πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του για το βραβείο Grammy στην κατηγορία «καλύτερη ηχογράφηση όπερας» για την ερμηνεία του στον «Ottone» του Χαίντελ.Ο εμπνευστής της Καμεράτας – Ορχήστρα Φίλων της μουσικής, ο άνθρωπος που κατόρθωσε να συγκεντρώσει σε μια ορχήστρα τους καλύτερους μουσικούς της χώρας επιμένει σε δύσκολα εγχειρήματα και απαιτητικές συνεργασίες. Και πάντα κερδίζει το στοίχημα. Όπως έγινε και φέτος το καλοκαίρι με την συμμετοχή της στην «Ειρήνη» του Αρβανιτάκη που ανέβηκε στην Επίδαυρο με τον Τζίμη Πανούση αλλά και την εξαιρετική παρουσίαση του Sweeney Todd σε μουσική Στονχάημ στο Ηρώδειο.Η απονομή των 60ων βραβείων Grammy θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2018 στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης αλλά είτε ο Πέτρου είναι ο νικητής είτε όχι σίγουρα και το 2018 θα είναι η χρονιά του.Πρωταγωνίστησε σε δύο από τις πιο πετυχημένες παραστάσεις της χρονιάς και οι ερμηνείες της συζητήθηκαν για καιρό. Ο λόγος για την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η οποία από τότε που πέρασε το κατώφλι της Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται σκληρά για κάθε της ρόλο.Η «Πλατεία Ηρώων» του Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά και οι «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη της έδωσαν την ευκαιρία και το 2017 να ξεδιπλώσει το ταλέντο της και να δείξει ότι μετά από τόσες επιτυχίες δεν φοβάται να σκάψει βαθιά μέσα της και να βρει το υλικό αυτό που θα της επιτρέψει να είναι κοντά σε κάθε ηρωίδα.Με μια πολυσυζητημένη συνέντευξη στο τέλος της χρονιάς, η Νατάσσα Μποφίλιου έγινε το πρόσωπο των ημερών αλλά για τους λάθος λόγους. Με τον χαρακτηρισμό «τροτσκίστρια» που απέδωσε στον εαυτό της αλλά και τον χαρακτηρισμό «δικτατορία» που απέδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Μποφίλιου έγινε μήλον της έριδος κυρίως στα social media. Εκείνη επέμεινε στις απόψεις της και έδωσε την τελική της απάντηση στο Διογένης Studio.Με 15μελή ορχήστρα και πάντα στο πλευρό της τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο παρουσίασε ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών και καλλιτεχνικά άρτιο. Και δεν άφησε έτσι κανένα περιθώριο σε όσους αμφισβήτησαν τα πολιτικά της πιστεύω, να αμφισβητήσουν το ταλέντο.«Κοίτα εγώ αν θες να ξέρεις / είμαι όλα αυτά που αναφέρεις / μόνο που κάπου κατά βάθος / όποιος με ξέρει κάνει λάθος».Η έκθεση «GR80s, η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη» ήταν μια πρωτότυπη και απολαυστική ιστορική και πολιτισμική αναδρομή στην δεκαετία του '80. Στήθηκε σε 18 περίπτερα στην Τεχνόπολη, με βασική ιδέα να προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική αναβιωτική εμπειρία της δεκαετίας που πολλοί αγαπάμε να μισούμε. Η έκθεση αυτή τα είχε όλα: τέχνη και γράμματα, τρόπο ζωής και τεχνολογία της εποχής, αλλά και πολιτική, όπου κυρίαρχη θέση είχε φυσικά το ΠΑΣΟΚ.Από τις 25 Ιανουαρίου και για περίπου τρεις μήνες, περισσότερα από 4.000 αντικείμενα εκτέθηκαν, πολλά από τα οποία συγκεντρώθηκαν σε συνεργασία με τον κόσμο, κάτι που αποτέλεσε σημαντική καινοτομία. Αλλωστε, ένας από τους στόχους της έκθεσης ήταν η δημιουργία μιας εκθεσιακής κοινότητας, δίνοντας πρόσβαση σε οργανωμένους και μη συλλέκτες αντικειμένων αλλά και συνάπτοντας σημαντικές συνέργιες με Ιδρύματα, Μουσεία και Αρχεία.Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, μέσω του ανοιχτού καλέσματος στην ιστοσελίδα της έκθεσης από τον Ιούνιο ως το Νοέμβριο του 2016, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 2.500 αντικείμενα της εποχής, φωτογραφίες και άλλα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα, από όσους θέλησαν να δανείσουν στην έκθεση αντικείμενα από τις προσωπικές τους συλλογές και να γίνουν μέρος των GR80s.Ο Ιβάν Βασίλιεφ, ως επικεφαλής ενός ανσάμπλ κορυφαίων ρώσων σολίστ, εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου για μια παράσταση των φημισμένων μπαλέτων Μπολσόι, αφιερωμένη στα 75 χρόνια του εμβληματικού χορευτή, δασκάλου και χορογράφου Μιχαήλ Λαβρόφσκι.Ο Ιβάν Βασίλιεφ ερμήνευσε τον ρόλο του Νιζίνσκι, ενός χορευτή – μύθου για τον χορό του 20ου αιώνα, και ενθουσίασε το κοινό. Δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό, άλλωστε, για τον 28 χορευτή που η διεθνής κριτική τον έχει τοποθετήσει στην κορυφή του κλασικού μπαλέτου. «Το αγόρι που μπορεί να πετάξει» και «διάδοχος του Νουρέγιεφ» ή «διάδοχος του Μπαρίσνικοφ» είναι οι συνήθεις χαρακτηρισμοί για τον Βασίλιεφ. Όπως ήταν αναμενόμενο έλαμψε στο Ηρώδειο και οι λάτρεις του μπαλέτου έζησαν μια πολύ δυνατή στιγμή.Αναμφισβήτητα το 2017 ήταν η χρονιά του Γιώργου Λάνθιμου. Όχι μόνο επειδή κέρδισε κάποιες από τις υψηλότερες υποψηφιότητες και βραβεία, αλλά κυρίως γιατί κατέδειξε χωρίς αμφιβολία ότι βρίσκεται για τα καλά σε ανοδική τροχιά.Ο Λάνθιμος μπορεί να βραβεύεται για τις καλλιτεχνικές του δημιουργίες, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει να επιβραβεύεται για τη γενναία απόφασή του να ανοίξει τα φτερά του και να αφήσει την Ελλάδα για χάρη της εξέλιξης και της επίτευξης των στόχων του. Και παρόλο που και οι ελληνόφωνες ταινίες του έχουν κερδίσει αναγνώριση και τίτλους σε διεθνή φεστιβάλ, είναι οι αγγλόφωνες που τον εκτοξεύουν στην κορυφή.Η καλή χρονιά για τον Γιώργο Λάνθιμο ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου, όταν μαζί με τον σταθερό συνεργάτη του Ευθύμη Φιλίππου προτάθηκαν για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για τον Αστακό (The Lobster). Ο Αστακός δεν κέρδισε το Όσκαρ, αλλά ίσως το καταφέρει ο «Ιερό Ελάφι».Ήδη, η νέα ταινία του Λάνθιμου Τhe Killing of a Sacred Deer έκλεψε την παράσταση στο 70ο Φεστιβάλ των Καννών. Στις 28 Μαΐου κέρδισε το βραβείο σεναρίου στις Κάννες, και πιθανότατα ένα εισιτήριο για περισσότερες υποψηφιότητες και βραβεύσεις –κάτι που δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ για να το διαπιστώσουμε αφού οι πρώτοι μήνες της νέας χρονιάς ανήκουν στα Όσκαρ.Ο τάφος του Γρύπα πολεμιστή της Πύλου, που ανακαλύφθηκε το 2015, αποκάλυψε τα μυστικά του το 2017. Στις 7 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε ότι περιείχε ένα αριστούργημα προϊστορικής τέχνης, έναν σφραγιδόλιθο που όμοιός του δεν υπάρχει άλλος.Κι αυτό επειδή σε μόλις 3,6 εκατοστά αχάτη έχει χαραχθεί μια σκηνή μάχης εκπληκτικής ακρίβειας και ομορφιάς, με λεπτομέρειες που είναι μόλις ορατές με γυμνό μάτι. Εικονίζει έναν πολεμιστή να σκοτώνει έναν αντίπαλο, ενώ ένας τρίτος πολεμιστής κείται νεκρός.Οι αρχαιολόγοι αρχικά δεν είχαν αξιολογήσει το εύρημα καθώς είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους στα χρυσά κοσμήματα του τάφου, χωρίς να υποψιάζονται ότι ένα βρώμικο κομμάτι αχάτη αποτελούσε τον πραγματικό θησαυρό. Όταν η πέτρα καθαρίστηκε, οι αρχαιολόγοι έμειναν άφωνοι.Πλέον, τονίζουν ότι ο σφραγιδόλιθος αυτός «θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα κείμενα ιστορίας της τέχνης που θα ακολουθήσουν και θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την προϊστορική τέχνη». Ειδικοί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης δεν διστάζουν, δε, να σημειώσουν ότι «μπορεί να συγκριθεί με σκίτσα του Μιχαήλ Άγγελου που εκτίθενται στο Μουσείο».Η Documenta 14, η 14η διοργάνωση της διεθνούς ακτινοβολίας καλλιτεχνικής έκθεσης Documenta που οργανώνεται κάθε 5 χρονιά στο Κάσελ της Γερμανίας, διεξήχθη για πρώτη φορά το 2017 και σε μια άλλη πόλη, την Αθήνα, όπου έγιναν και τα εγκαίνιά της.Από τις 8 Απρίλιου έως τις 18 Ιουλίου, δεκάδες χώροι σε ολόκληρη την Αθήνα φιλοξένησαν έργα τέχνης ελλήνων και ξένων δημιουργών για μια διοργάνωση που έβαλε την ελληνική πρωτεύουσα στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη. Αλλωστε ο τίτλος της ήταν «Learning from Athens». Αλλά και η Αθήνα έμαθε από την Documenta. Σύμφωνα με τα στοιχεία περισσότεροι από 315.000 επισκέπτες υπήρξαν κοινωνοί του καλλιτεχνικού εγχειρήματος, με σχεδόν τους μισούς από αυτούς να είναι Έλληνες.Από το 1989 όταν ο Καζούο Ισιγκούρο έγραψε το «Απομεινάρια μιας μέρας» και τιμήθηκε με το βραβείο Booker το όνομα του έχει ακουστεί πολλές φορές στα προγνωστικά για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το 2017 ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και η Ακαδημία τον βράβευσε για το σύνολο του έργου του, για την ικανότητά του να ανακαλύπτει «την άβυσσο κάτω από την ψευδαίσθηση της σύνδεσής μας με τον κόσμο».Ο Ισιγκούρο, αγαπημένος και του ελληνικού αναγνωστικού κοινού, γεννήθηκε το στο Ναγκασάκι το 1954 αλλά μεγάλωσε στην Μεγάλη Βρετανία. Έχει γράψει επτά μυθιστορήματα τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 40 γλώσσες. Η Σάρα Ντάνιους, μόνιμη γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας χαρακτήρισε το «Απομεινάρια μιας μέρας –το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Τζέιμς Άιβορι με πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς- «αληθινό μυθιστόρημα, το οποίο αρχίζει ως μυθιστόρημα του Π. Γκ. Γουντχάους και καταλήγει κείμενο καφκικό».Ο «Σωτήρας του Κόσμου» («Salvator Mundi»), ο τελευταίος γνωστός πίνακας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι που παρέμενε σε χέρια ιδιώτη συλλέκτη, πωλήθηκε στις 16 Νοεμβρίου έναντι 450,3 εκατ. δολαρίων, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του πιο ακριβού πίνακα παγκοσμίως. Πληροφορίες θέλουν τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, να είναι ο αγοραστής του πίνακα του ιταλού ζωγράφου.Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, σήμερα σώζονται λιγότεροι από 20 πίνακες του Ντα Βίντσι. Εκτός από τον «Σωτήρα του Κόσμου», όλοι οι άλλοι πίνακες ανήκουν σε μουσεία ή ιδρύματα.Όπως φαίνεται, πάντως, και αυτός ο πίνακας του Ντα Βίντσι θα εκτεθεί δημοσίως, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του Μουσείου του Λούβρου στο Αμπου Ντάμπι, που άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στις αρχές Νοεμβρίου, ο «Σωτήρας του Κόσμου» θα φιλοξενηθεί στις αίθουσές του.Από την εποχή του Macarena των Los Del Rio το 1996, είχε ο πλανήτης να τραγουδήσει με τόση μανία ένα ισπανόφωνο τραγούδι και να το φέρει για πολλές εβδομάδες στην κορυφή του Top 10 του Αμερικάνικου Billboard.Το Despacito μέσα σε 3 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα έκανε τον κόσμο να λικνίζεται και παρόλο που ο τίτλος του σημαίνει χαλαρά, εκείνο συγκέντρωνε με μανία όλο και περισσότερα κλικ στο youtube με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. χτυπήματα και να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ.Ο Luis Fonsi και ο Daddy Yankee μπορεί να μην το φανταζόντουσαν όταν το κυκλοφόρησαν στις αρχές του έτους αλλά το Despacito είναι το πρώτο μουσικό βίντεο σε views στην Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο για το 2017.Νατάσα Μαστοράκου, Ηλένα Κρητικού