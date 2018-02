Οι New York Times κατέγραψαν αύξηση 41,8% στις ηλεκτρονικές συνδρομές

Πολλά μέσα ενημέρωσης αναζητούν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Σε ένα χρόνο, οι New York Times κατέγραψαν αύξηση 41,8% στις συνδρομές στην ηλεκτρονική τους έκδοση, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Πλέον, οι συνδρομητές αναγνώστες στην αμερικανική εφημερίδα ανέρχονται σε 2,64 εκατομμύρια.



Μετά από μια έντονη υποχώρηση ύστερα από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η εφημερίδα απέκτησε 157.000 ψηφιακούς συνδρομητές κατά το τέταρτο τρίμηνο, καλύτερα από τα δύο προηγούμενα (154.000 και 114.000). Σε μόλις τρία χρόνια, οι New York Times έχουν τριπλασιάσει τον αριθμό των συνδρομητών μόνο στο διαδίκτυο. Η εφημερίδα δεν δημοσιεύει πλέον στοιχεία για συνδρομητές στην έντυπη έκδοση της.



Οι συνδρομές αντιπροσωπεύουν πλέον το 60% του ετήσιου κύκλου εργασιών του ομίλου, σε σύγκριση με μόνο το ένα τρίτο από τη διαφήμιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 τα έσοδα από διαφημίσεις μειώθηκαν κάτω από το όριο του 50% των συνολικών εσόδων.



«Φαίνεται ότι το επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στη συνδρομή μας αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για να υποστηρίξουμε τις δημοσιογραφικές φιλοδοξίες μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Τόμπσον. Η αλλαγή αυτή είναι ακόμη πιο σημαντική καθώς τα διαφημιστικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3,8% το 2017.



Αν και ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, στα 1,67 δισεκ. δολάρια, ο όμιλος έκλεισε το 2017 σε ισορροπία, με καθαρό αποτέλεσμα 4,2 εκ. δολάρια.



Οι New York Times αναμένουν αύξηση των εσόδων από τους συνδρομητές από 5% έως 9% το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε συνδυασμό με μείωση των διαφημιστικών εσόδων μεταξύ 5% και 9%.



in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ